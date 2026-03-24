OL Lyonnes : carton plein pour l'académie

Contrairement aux garçons, la réserve (D3) et les U19 d'OL Lyonnes se sont brillamment imposées ce week-end.

Ce fut un dimanche parfait pour OL Lyonnes. L'équipe réserve, qui a retrouvé la compétition après un mois sans jouer en championnat, a continué sa marche en avant. Invaincues depuis le début de l'année, les coéquipières de Charline Coutel ont poursuivi leur bonne série en venant à bout de Bordeaux. Sur la pelouse girondine, c'est durant le premier acte qu'elles ont réussi à faire la différence.

D'abord grâce à Soleina Chennouf à la 25e minute (1-0). Puis par l'intermédiaire d'Émilie Mece qui a creusé l'écart avant la pause (2-0, 43e). Un score qui ne bougera plus jusqu'au coup de sifflet final. Un succès qui permet aux Rhodaniennes de conforter leur première place au classement. Leur dauphin, Cannes, qui s'est également imposé ce week-end face à Montauban (2-1), reste distancé de cinq points. Un écart encourageant à sept journées de la fin du championnat.

Le récital de Yasmine Benseba avec les U19

Et que dire des U19, qui ont été en démonstration à Meyzieu ? Les filles de Rachel Saïdi n'ont fait qu'une bouchée du FC Nantes. Mises sur de bons rails par l'ouverture du score précoce de Romane Rafalski (1-0, 8e), les Lyonnaises ont conforté leur avance trois minutes plus tard grâce à Yasmine Benseba (2-0, 11e). Au retour des vestiaires, la numéro 9 a même vu double (3-0, 56e). Enfin, celle qui avait été passeuse sur le premier but a ensuite réalisé le coup du chapeau peu après l'heure de jeu (4-1, 63e). Une victoire précieuse leur permet de rester à trois points du leader, le PSG, qu'elles rencontreront lors de l'ultime journée le 31 mai prochain.

Les internationales de retour

Autre satisfaction de la rencontre : les cinq joueuses retenues avec les U17 de l'équipe de France ont pu réintégrer le groupe. Après être venues à bout de l'Autriche vendredi dernier (3-1), les Fenottes sont revenues de ce rassemblement avec la qualification pour l'Euro en Irlande du Nord du 4 au 17 mai prochain. Parmi elles, Mehisane Zidi et Rosie Olando ont été titularisées. Les sœurs Motyka, Emma et Léa, sont entrées en jeu en seconde période. De son côté, la gardienne Jenaye Le Jort est restée assise sur le banc pour ce match de reprise.