OL Lyonnes : direction l'Euro pour la France U17 et les Fenottes

Avec cinq joueuses d'OL Lyonnes dans son effectif, l'équipe de France U17 s'est qualifiée pour l'Euro. Mais ce fut difficile.

Elles sont passées par toutes les émotions. Cinq Lyonnaises ont pris part au deuxième tour des éliminatoires avec l'équipe de France U17. Nous avions la gardienne Jenaye Lejort, les défenseures Emma Motyka et Rosie Olando, absente en février, la milieu Méhisane Zidi, ainsi que l'attaquante Léa Motyka. Toutes ont eu un rôle dans ce rassemblement loin d'être évident pour les joueuses de Franck Plenecassagne.

La campagne avait plutôt bien démarré avec un succès 2 à 1 contre l'Islande. Méhisane Zidi a notamment inscrit le but du 2-0 à la 90e minute, une réalisation décisive. Mais ensuite, les Bleuettes ont chuté de manière inattendue contre la Serbie, et ce, malgré l'ouverture du score (1-2). Leur qualification était en danger, l'Autriche, son dernier adversaire, comptant six points.

Rendez-vous en Irlande du Nord au mois de mai

Il fallait donc impérativement s'imposer face aux Autrichiennes, tout en espérant un revers serbe contre les Islandaises qui ne jouaient plus rien. Cet enchaînement s'est finalement produit, avec une victoire autoritaire 3 à 1 grâce notamment au but de Léa Motyka. Les Françaises menaient 3 à 0, avant que leur rival ne sauve l'honneur. Dans le même temps, la Serbie s'écroulait complètement, concédant un cinglant 5-0.

La France sera donc bien au rendez-vous de la compétition continentale avec cette première place. Direction l'Irlande du Nord du 4 au 17 mai prochain. Avec Maissa Fathallah dans ses rangs ? Pas sûr, car la jeune Rhodanienne est surclassée en U19. Elle aussi voudra rallier l'Euro de cette catégorie lors des qualifications en avril.