Pour accueillir Monaco dimanche (15 heures), l'OL ne pourra pas compter sur Tyler Morton, suspendu. Le jeune Adil Hamdani a lui basculé en réserve.

Au moins, il n'y a pas de grande surprise à la lecture du groupe lyonnais pour recevoir Monaco dimanche (15 heures). L'OL devra jongler entre plusieurs absences encore une fois. Son maître à jouer et régulateur, Tyler Morton, est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Chez les blessés ou en reprise, nous avons Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles et Noham Kamara, Ernest Nuamah et Rémi Himbert.

Une belle brochette qui n'aurait pas fait tache ici. Au moins Paulo Fonseca voit-il son attaque renforcée, comme jeudi face au Celta (0-2), par la présence de Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Šulc. Un ou deux de ces garçons pourraient démarrer la rencontre face à un club monégasque en grande forme. C'est Adil Hamdani qui a fait les frais de ces retours en Ligue 1. Le jeune ailier évolue actuellement avec la réserve.

Dernier match avant la trêve

À noter que par rapport au match nul contre Le Havre le week-end passé (0-0), Clinton Mata revient de suspension. Quant à Hans Hateboer, il complète l'effectif comme toujours en championnat, alors qu'ils sont indisponibles en Ligue Europa. Après sept rencontres sans victoire, les Rhodaniens tenteront d'arrêter la mauvaise spirale contre le 6e, un choc pour le 4e, qui peut éloigner son rival, ou le voir se rapprocher. Ensuite, il sera temps de se reposer pour ceux n'allant pas en sélection durant la trêve.

Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Konan - Abner, Kango, Mata, Niakhaté, Hateboer, Tagliafico - Tessmann, Mangala, Merah, Nartey, Tolisso, de Carvalho - Karabec, Ghezzal, Sulc, Fofana, Moreira, Endrick, Yaremchuk