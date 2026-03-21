Fleury - OL Lyonnes : Lily Yohannes et Vicki Becho enchaînent

Jonatan Giráldez aligne une équipe proche de celle qui devrait débuter mardi en Ligue des champions. Face à Fleury ce samedi (21 heures), Lily Yohannes et Vicki Becho enchaînent une deuxième titularisation.

Toujours dans sa logique de rotation du 11, Jonatan Giráldez a procédé à huit changements entre la victoire face au Havre en Coupe de France mercredi (7-0) et ce voyage à Fleury (21 heures). Christiane Endler reste dans les cages, tout comme Lily Yohannes au milieu et Vicki Becho en attaque. Pour le reste, les titulaires de la finale de la Coupe LFFP remportée contre le PSG le 14 mars (1-0) retrouvent leur poste.

Renard et Bacha de retour

La défense, par exemple. On y voit Ashley Lawrence, Ingrid Engen, Wendie Renard et Selma Bacha. Les deux dernières nommées étaient au repos en milieu de semaine. Dans l'entrejeu, pas de Lindsey Heaps, restée à Lyon. En plus de sa compatriote américaine, Damaris Egurrola et Melchie Dumornay animeront la partition lyonnaise.

Enfin, devant, Ada Hegerberg alterne toujours avec Marie-Antoinette Katoto, et Kadidiatou Diani avec Jule Brand. Une composition qui devrait se rapprocher de celle potentiellement mise en place mardi pour le choc face à Wolfsburg en Ligue des champions.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Egurrola, Yohannes - Dumornay - Becho, Hegerberg, Diani