Fleury - OL Lyonnes : Lily Yohannes et Vicki Becho enchaînent

Jonatan Giráldez aligne une équipe proche de celle qui devrait débuter mardi en Ligue des champions. Face à Fleury ce samedi (21 heures), Lily Yohannes et Vicki Becho enchaînent une deuxième titularisation.
Toujours dans sa logique de rotation du 11, Jonatan Giráldez a procédé à huit changements entre la victoire face au Havre en Coupe de France mercredi (7-0) et ce voyage à Fleury (21 heures). Christiane Endler reste dans les cages, tout comme Lily Yohannes au milieu et Vicki Becho en attaque. Pour le reste, les titulaires de la finale de la Coupe LFFP remportée contre le PSG le 14 mars (1-0) retrouvent leur poste.
Renard et Bacha de retour
La défense, par exemple. On y voit Ashley Lawrence, Ingrid Engen, Wendie Renard et Selma Bacha. Les deux dernières nommées étaient au repos en milieu de semaine. Dans l'entrejeu, pas de Lindsey Heaps, restée à Lyon. En plus de sa compatriote américaine, Damaris Egurrola et Melchie Dumornay animeront la partition lyonnaise.
Enfin, devant, Ada Hegerberg alterne toujours avec Marie-Antoinette Katoto, et Kadidiatou Diani avec Jule Brand. Une composition qui devrait se rapprocher de celle potentiellement mise en place mardi pour le choc face à Wolfsburg en Ligue des champions.
La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Egurrola, Yohannes - Dumornay - Becho, Hegerberg, Diani
Défense normale et correcte, milieu ça va mais Yohannes...c'est mi-figue mi-raisin, attaque ce pourrai être mieux si Chacha au lieu de Wicki mais bon, on tourne, contre une équipe de Fleury qui nous résiste en nous menaçant de contres dangereux.
Allez les Fenottes/Lyonnes, hauts les cœurs et au fond les buts !
Match sans enjeu pour nous, sauf l'invincibilité !
Peut-être quelques pépins à déplorer et aucune prise de risque pour certaines ? Car on ne peut pas dire que les joueuses alignées ce soir iront sur le banc mardi... Cela ressemble à une répétition partielle.
Equipe mixte, cette fois. Sorties de Bacha, Damaris, Ada, Melchie, et Diani entre la 45e et 60e à prévoir. Un peu étonnant de ne pas voir Chawinga démarrer, puisqu'elle était au repos mercredi.
On ne verra donc pas Becho contre Wolfsburg.
En face : 5 défenseures. Jaurena (qui joue désormais en défense d'habitude) et Ngock, très défensive, au milieu. 3 joueuses offensives, dont une milieu en attaque. On peut presque tabler sur un 7-2-1. Ca va être un beau spectacle.
Mais on verra Ada puis MAK (ou inversement) avec Diani et Tabitha
Oui, ça risque d'être passionnant avec de grosses ambitions de Fleury ....
À 2 exceptions près, les titulaires d'UWCL .
Peut être une 3ème entre Lawrence et Tarciane ?.... Même si Lawrence a marqué beaucoup de points lors des derniers matchs ...
ALLEZ LES FILLES !💪