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Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
Ainsley Maitland-Niles lors de Lens – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Ligue 1 : l'OL aurait l'un des calendriers les plus difficiles

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Le PSG, Rennes ou encore Lens. Selon Opta, l'OL dispose d'un des calendriers les plus ardus de Ligue 1 sur les dernières journées. Dans la lutte à la Ligue des champions, cela pourrait compter.

    Il faudra se montrer très costaud pour garder le top 4, et éventuellement viser plus haut. L'Olympique lyonnais est certes dans une mauvaise passe (quatre défaites et quatre nuls sur les huit dernières sorties), mais il peut encore terminer sur le podium. Pour cela, il devra renouer avec la victoire, et pas qu'une fois, au cours des sept dernières journées de Ligue 1 en 2025-2026.

    Une tâche compliquée selon les statistiques tenues par Opta. En effet, l'OL aurait le calendrier le plus ardu des prétendants à la Ligue des champions (4e sur l'ensemble du championnat). L'entreprise spécialisée lui attribue la moyenne de 85,3 sur 100, qui se calcule en fonction du classement des opposants. Or, avec le PSG et Lens encore au menu, il se mesure aux deux premiers.

    L'OM aurait le calendrier le plus "évident"

    Reste aussi Rennes (7e), des clubs de milieu de tableau : Angers (12e), Lorient (10e) et Toulouse (9e), ainsi qu'Auxerre (16e), qui lutte pour son maintien. À l'inverse, Marseille (3e) disposerait du programme le plus "simple" (81,8). Lille (83,3), Monaco (83,3) et le Stade Rennais (83,6) ne seraient pas à plaindre. Cela explique sans doute pourquoi Opta fait reculer Corentin Tolisso et ses partenaires au 5e rang à l'issue de la saison. Le LOSC en profiterait pour lui passer devant.

    Il faut néanmoins prendre en compte que ces formations n'ayant plus rien à jouer seront soit complètement libérées, soit moins concernées. C'est donc un peu à quitte ou double lorsqu'on fait face à ces adversaires. À l'inverse, les candidats au maintien se retrouvant dos au mur ne sont pas forcément de bonnes cibles à prendre à l'approche du dénouement final.

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    1. RBV
      RBV - mar 24 Mar 26 à 16 h 23

      Au contraire, c’est une chance de jouer les clubs concurrents ! Au moins on a vraiment notre destin en mains !

      Signaler
    2. Avatar
      cornedorok - mar 24 Mar 26 à 16 h 58

      On sait bien que les resultats des dernieres journées sont souvent omprevisibles , même les eqiipes qui n ont plus rien a jouer surprennent comme Metz Rennes. Alors inutile de se projeter il faut jouer et avoir de temps en temps des vents favorables: ce qu il amnque l OL . Appelons cela les impondérable

      Signaler

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