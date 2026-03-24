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Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Melchie Dumornay, l'atout d'OL Lyonnes dans sa quête de titres

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Pièce maîtresse d'OL Lyonnes, Melchie Dumornay aura sans doute un rôle majeur ce mardi face à Wolfsburg (18h45). L'Haïtienne est l'une des joueuses clés de l'équipe à l'approche des rendez-vous importants.

    Elle a entamé sa campagne de Ligue des champions par un doublé salvateur contre Arsenal (1-2). Melchie Dumornay a aussi marqué deux fois à Manchester (0-3), et offert la Coupe LFFP à OL Lyonnes contre le PSG (1-0). Moins buteuse que lors de la saison passée (8 réalisations contre 22), le milieu de terrain n'en reste pas moins un élément crucial du dispositif de Jonatan Giráldez.

    "Je suis très content de ses performances"

    Ce mardi contre Wolfsburg (18h45), et plus généralement sur cette fin d'exercice, elle sera un atout de poids pour les Lyonnaises. Dans leur quête du trophée européen, elles auront besoin de grandes prestations de la meneuse. "Melchie participe énormément à notre phase offensive et défensive. Elle a beaucoup évolué dans son jeu et je suis très content de ses performances, a développé son entraîneur. Elle a cette capacité à s'impliquer activement dans la construction, dans la progression du ballon, jusqu'à son arrivée dans la surface de réparation." 

    À 22 ans, l'Haïtienne est déjà une cadre technique de la formation rhodanienne. Un profil à polir mais apprécié par le technicien espagnol. "S'adapter lors d'une première année avec un nouveau fonctionnement est toujours difficile, mais elle s'est montrée très efficace. Nous avons beaucoup travaillé sur certaines situations défensives pour qu'elle puisse encore s'améliorer à ce niveau-là, expliquait-il lundi. Mais de manière générale, concernant son rendement et sa place dans la rotation de l'équipe, je suis très, très satisfait."

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 24 Mar 26 à 16 h 57

      Je viens de rentrer et chaine 170 W.sport il y a un match féminin Francfurt-Hoffeiheim , là c'est la mi temps , mais voyez quand deux équipes jouent le jeu comme c'est agréable comparativement à notre bunker Arkéma.

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      1. Avatar
        undeuxtrois - mar 24 Mar 26 à 17 h 11

        Pour avoir rapidement regardé d'autres matchs en France que ceux de l'OL, au delà des conditions et de l'environnement médiocres (stade, façon de filmer etc), ce n'est pas si mal. Quelques équipes jouent plutôt bien, il y a de bonnes jeunes joueuses. Les matchs de l'OL ne reflètent pas l'image du championnat. Donc comparer nos matchs à un Francfort-Hoffenheim n'est peut-être pas idéal, car les 2 équipes ont un niveau plutôt équivalent : ça va donc jouer.

        Ce qui est vrai, c'est que le Bayern, le Barça, n'ont pas le même traitement "de faveur" qui est réservé à l'OL. J'ai vu les buts du Bayern le weekend dernier, elles s'amusent, la défense adverse leur a laissé des boulevards et ne fermaient pas, résultat, 0-5. C'est pour moi la différence, on ne joue que des doubles de ligne de 5, quand nos concurrents en Europe ont plus d'espace. D'ailleurs, les équipes d'APL abordent leurs matchs contre PSG et même PFC d'une façon bien différente que contre l'OL.

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