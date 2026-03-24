Melchie Dumornay, l'atout d'OL Lyonnes dans sa quête de titres

Pièce maîtresse d'OL Lyonnes, Melchie Dumornay aura sans doute un rôle majeur ce mardi face à Wolfsburg (18h45). L'Haïtienne est l'une des joueuses clés de l'équipe à l'approche des rendez-vous importants.

Elle a entamé sa campagne de Ligue des champions par un doublé salvateur contre Arsenal (1-2). Melchie Dumornay a aussi marqué deux fois à Manchester (0-3), et offert la Coupe LFFP à OL Lyonnes contre le PSG (1-0). Moins buteuse que lors de la saison passée (8 réalisations contre 22), le milieu de terrain n'en reste pas moins un élément crucial du dispositif de Jonatan Giráldez.

"Je suis très content de ses performances"

Ce mardi contre Wolfsburg (18h45), et plus généralement sur cette fin d'exercice, elle sera un atout de poids pour les Lyonnaises. Dans leur quête du trophée européen, elles auront besoin de grandes prestations de la meneuse. "Melchie participe énormément à notre phase offensive et défensive. Elle a beaucoup évolué dans son jeu et je suis très content de ses performances, a développé son entraîneur. Elle a cette capacité à s'impliquer activement dans la construction, dans la progression du ballon, jusqu'à son arrivée dans la surface de réparation."

À 22 ans, l'Haïtienne est déjà une cadre technique de la formation rhodanienne. Un profil à polir mais apprécié par le technicien espagnol. "S'adapter lors d'une première année avec un nouveau fonctionnement est toujours difficile, mais elle s'est montrée très efficace. Nous avons beaucoup travaillé sur certaines situations défensives pour qu'elle puisse encore s'améliorer à ce niveau-là, expliquait-il lundi. Mais de manière générale, concernant son rendement et sa place dans la rotation de l'équipe, je suis très, très satisfait."