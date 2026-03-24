Actualités
Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) @UEFA

OL Lyonnes avec Heaps et Chawinga face à Wolfsburg

  • par Gwendal Chabas
  • 14 Commentaires

    • Un 11 sans surprise pour OL Lyonnes contre Wolfsburg ce mardi (18h45). Lindsey Heaps et Tabitha Chawinga démarreront le quart de finale aller.

    On s'en doutait la semaine passée en voyant le 11 concocté par Jonatan Giráldez à Fleury (0-2). L'entraîneur d'OL Lyonnes s'est servi de ce déplacement en région parisienne comme d'un vrai test avant la Ligue des champions. Il est donc logique que ce mardi, face à Wolfsburg (La Chaîne L'Équipe), on retrouve 9 des 11 titulaires du match précédent. Seules exceptions, Lindsey Heaps et Tabitha Chawinga.

    Un 11 se dessine pour les grandes occasions

    La première remplace dans l'entrejeu sa compatriote Lily Yohannes. L'ailière, elle, prend la place de Vicki Becho. Dans cette logique du roulement bien orchestré, le staff avait fait enchaîner ces deux joueuses lors des deux précédentes affiches. Pour le reste, du très classique. En défense notamment, avec Christiane Endler protégée par Ashley Lawrence, Ingrid Engen, Wendie Renard et Selma Bacha.

    Dans l'entrejeu, outre Lindsey Heaps, nous avons l'incontournable duo Damaris Egurrola - Melchie Dumornay. Devant, les Rhodaniennes compteront sur Ada Hegerberg pour faire trembler la défense allemande. Elle sera servie d'un côté par Tabitha Chawinga, et de l'autre par Kadidiatou Diani.

    La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Egurrola, Heaps, Dumornay - Chawinga, Hegerberg, Diani

    à lire également
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    Melchie Dumornay, l'atout d'OL Lyonnes dans sa quête de titres
    14 commentaires
    1. Jmd71
      Jmd71 - mar 24 Mar 26 à 17 h 59

      J suis pas fan de Diani, j aime mieux Brand !

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - mar 24 Mar 26 à 18 h 05

        Diani est trop importante de par sa puissance, sa capacité d'accélération, etc. Brand a moins ça, elle est un peu plus funambule. Je la pense peut-être plus utile, pour l'instant, en rentrant en cours de match pour déstabiliser la défense adverse. Se taper Brand après 65/70mn de Diani, bonjour... Je pense que l'on veut faire très mal rapidement en mettant une équipe musclée qui va presser très haut. Les joueuses sur le banc ont moins d'impact physique que celles sur le terrain.

        Signaler
    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 24 Mar 26 à 18 h 03

      Exactement la compo que j'annoncais sur l'autre fil !
      Je vous l'avais dit que j'avais eu Gigi au phone ! 😜

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 24 Mar 26 à 18 h 11

        T'a pas trop peiné Dede, Girardez il met tjrs cette équipe la 😜

        Signaler
      2. isabielle
        isabielle - mar 24 Mar 26 à 18 h 29

        👏👏Bravo Dede !

        Signaler
    3. Avatar
      undeuxtrois - mar 24 Mar 26 à 18 h 03

      Même 11 que contre le PSG. Giraldez a trouvé son 11 des gros matchs, pour l'instant. Avec entrées de Katoto, Brand, et probablement Shrader entre la 60e et la 70e, selon comment le match se déroule. Pour ceux qui pestent contre le fait que l'OL n'a pas de 11 type, le voilà, et ça fait déjà un moment que c'est le cas, à 1 ou 2 exceptions près selon le contexte du match (ex. Katoto titulaire contre le PSG à Paris). A regarder tous les "gros matchs" ces derniers mois, donc PSG, PFC, ASSE en CDF (qui paraissait insignifiant mais très important aux yeux de Giraldez), PSG en coupe LFFP, Man Utd, Wolfsburg, Atletico, c'est ce 11. A elles d'assurer, désormais.

      Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 24 Mar 26 à 18 h 13

      On va voir si Wendie tient le choc...

      Le 11 type c'est avec Svava et Sombath , Bacha est irrégulière depuis un bon moment, même niveau technique elle est trop gaffouilleuse.
      Même à droite Alice est meilleure que Lauwrence, et Wendie c'est parce que c'est Wendie faut pas y toucher. Pas grave ce sera pour la saison prochaine.

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - mar 24 Mar 26 à 18 h 40

        Ton 11 type ! Pas celui de Giraldez. Mais je suis d'accord avec toi concernant Sombath.

        Signaler
      2. dede74
        dede74 - mar 24 Mar 26 à 18 h 44

        Tu vois JUNI, j'ai tout bon 🫠

        Signaler
    5. Avatar
      brad - mar 24 Mar 26 à 18 h 32

      Les allemandes vont certainement s'appuyer du côté de Lauwrence .
      C'est le côté faible de la défense , mais bon Gigi voit d'autres choses aux entrainements...

      Signaler
    6. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 24 Mar 26 à 18 h 39

      Le maitre mot du coach de Wolfsburg ce soir : " L'AGRESSIVITÉ " !
      Ça promet, va falloir sauter ......😡
      L'Albanaise va avoir du boulot.

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - mar 24 Mar 26 à 18 h 44

        Etonnant d'entendre que Wolfsburg veut nous rentrer dedans dès les premières minutes de jeu. Généralement, notre grande supériorité est physique, très peu d'équipes peuvent rivaliser à ce niveau... Et cette saison, avec cette rotation instaurée, les joueuses devraient être plutôt fraîches malgré l'enchaînement de matchs. On l'a vu avec le PSG qui a explosé au bout de 45mn à chacune de nos rencontres. Ca peut être dangereux de vouloir rivaliser physiquement dès le début du match...

        Signaler
    7. seb.66
      seb.66 - mar 24 Mar 26 à 18 h 43

      Le coach allemand était déjà là lors de la finale en 2020.

      Signaler
    8. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - mar 24 Mar 26 à 18 h 48

      Chaud le 1er corner.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes avec Heaps et Chawinga face à Wolfsburg 17:43
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    Melchie Dumornay, l'atout d'OL Lyonnes dans sa quête de titres 16:50
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : l'OL aurait l'un des calendriers les plus difficiles 16:00
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    OL Lyonnes sans partage avec Wolfsburg ces dernières années 15:10
    La joie des joueurs du Celta devant la tristesse des joueurs de l'OL
    OL : un édifice beaucoup plus friable 14:20
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : carton plein pour l'académie 13:30
    Le joueur de l'OL Pavel Sulc avec la République tchèque
    Pavel Šulc (OL) élu meilleur joueur tchèque de l’année 2025 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : l'OL recevra Auxerre le samedi 25 avril (17h) 11:50
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    Angers - OL : chassé-croisé Tyler Morton - Nicolas Tagliafico 11:00
    Tabitha Chawinga, joueuse de l'OL, contre Wolfsburg
    Ligue des champions : Wolfsburg - OL Lyonnes, comme on se retrouve 10:10
    Adam Karabec et Noah Nartey lors d'OL - Lille
    OL : le programme des internationaux pendant la trêve 09:25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    OL : Afonso Moreira et Pavel Šulc, les facteurs X de la fin de saison 08:40
    Corentin Tolisso lors d'OM - OL
    Ligue 1 : l’OL trop fréquemment remonté 08:00
    Lindsey Heaps (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : Heaps et Benyahia de retour contre Wolfsburg 07:30
    Corentin Tolisso après OL - Celta de Vigo
    Pas aidé par l'arbitrage, l'OL est-il en danger pour l'Europe ? 23/03/26
    Emanuela Rusta, arbitre albanaise
    Wolfsburg - OL Lyonnes : une arbitre albanaise au sifflet 23/03/26
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    De Carvalho et Yaremchuk (OL) également appelés en sélection 23/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut