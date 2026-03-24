OL Lyonnes avec Heaps et Chawinga face à Wolfsburg

Un 11 sans surprise pour OL Lyonnes contre Wolfsburg ce mardi (18h45). Lindsey Heaps et Tabitha Chawinga démarreront le quart de finale aller.

On s'en doutait la semaine passée en voyant le 11 concocté par Jonatan Giráldez à Fleury (0-2). L'entraîneur d'OL Lyonnes s'est servi de ce déplacement en région parisienne comme d'un vrai test avant la Ligue des champions. Il est donc logique que ce mardi, face à Wolfsburg (La Chaîne L'Équipe), on retrouve 9 des 11 titulaires du match précédent. Seules exceptions, Lindsey Heaps et Tabitha Chawinga.

Un 11 se dessine pour les grandes occasions

La première remplace dans l'entrejeu sa compatriote Lily Yohannes. L'ailière, elle, prend la place de Vicki Becho. Dans cette logique du roulement bien orchestré, le staff avait fait enchaîner ces deux joueuses lors des deux précédentes affiches. Pour le reste, du très classique. En défense notamment, avec Christiane Endler protégée par Ashley Lawrence, Ingrid Engen, Wendie Renard et Selma Bacha.

Dans l'entrejeu, outre Lindsey Heaps, nous avons l'incontournable duo Damaris Egurrola - Melchie Dumornay. Devant, les Rhodaniennes compteront sur Ada Hegerberg pour faire trembler la défense allemande. Elle sera servie d'un côté par Tabitha Chawinga, et de l'autre par Kadidiatou Diani.

La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Egurrola, Heaps, Dumornay - Chawinga, Hegerberg, Diani