OL Lyonnes avec Heaps et Chawinga face à Wolfsburg

Un 11 sans surprise pour OL Lyonnes contre Wolfsburg ce mardi (18h45). Lindsey Heaps et Tabitha Chawinga démarreront le quart de finale aller.
On s'en doutait la semaine passée en voyant le 11 concocté par Jonatan Giráldez à Fleury (0-2). L'entraîneur d'OL Lyonnes s'est servi de ce déplacement en région parisienne comme d'un vrai test avant la Ligue des champions. Il est donc logique que ce mardi, face à Wolfsburg (La Chaîne L'Équipe), on retrouve 9 des 11 titulaires du match précédent. Seules exceptions, Lindsey Heaps et Tabitha Chawinga.
Un 11 se dessine pour les grandes occasions
La première remplace dans l'entrejeu sa compatriote Lily Yohannes. L'ailière, elle, prend la place de Vicki Becho. Dans cette logique du roulement bien orchestré, le staff avait fait enchaîner ces deux joueuses lors des deux précédentes affiches. Pour le reste, du très classique. En défense notamment, avec Christiane Endler protégée par Ashley Lawrence, Ingrid Engen, Wendie Renard et Selma Bacha.
Dans l'entrejeu, outre Lindsey Heaps, nous avons l'incontournable duo Damaris Egurrola - Melchie Dumornay. Devant, les Rhodaniennes compteront sur Ada Hegerberg pour faire trembler la défense allemande. Elle sera servie d'un côté par Tabitha Chawinga, et de l'autre par Kadidiatou Diani.
La composition d'OL Lyonnes : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Bacha - Egurrola, Heaps, Dumornay - Chawinga, Hegerberg, Diani
J suis pas fan de Diani, j aime mieux Brand !
Diani est trop importante de par sa puissance, sa capacité d'accélération, etc. Brand a moins ça, elle est un peu plus funambule. Je la pense peut-être plus utile, pour l'instant, en rentrant en cours de match pour déstabiliser la défense adverse. Se taper Brand après 65/70mn de Diani, bonjour... Je pense que l'on veut faire très mal rapidement en mettant une équipe musclée qui va presser très haut. Les joueuses sur le banc ont moins d'impact physique que celles sur le terrain.
Exactement la compo que j'annoncais sur l'autre fil !
Je vous l'avais dit que j'avais eu Gigi au phone ! 😜
T'a pas trop peiné Dede, Girardez il met tjrs cette équipe la 😜
👏👏Bravo Dede !
Même 11 que contre le PSG. Giraldez a trouvé son 11 des gros matchs, pour l'instant. Avec entrées de Katoto, Brand, et probablement Shrader entre la 60e et la 70e, selon comment le match se déroule. Pour ceux qui pestent contre le fait que l'OL n'a pas de 11 type, le voilà, et ça fait déjà un moment que c'est le cas, à 1 ou 2 exceptions près selon le contexte du match (ex. Katoto titulaire contre le PSG à Paris). A regarder tous les "gros matchs" ces derniers mois, donc PSG, PFC, ASSE en CDF (qui paraissait insignifiant mais très important aux yeux de Giraldez), PSG en coupe LFFP, Man Utd, Wolfsburg, Atletico, c'est ce 11. A elles d'assurer, désormais.
On va voir si Wendie tient le choc...
Le 11 type c'est avec Svava et Sombath , Bacha est irrégulière depuis un bon moment, même niveau technique elle est trop gaffouilleuse.
Même à droite Alice est meilleure que Lauwrence, et Wendie c'est parce que c'est Wendie faut pas y toucher. Pas grave ce sera pour la saison prochaine.
Ton 11 type ! Pas celui de Giraldez. Mais je suis d'accord avec toi concernant Sombath.
Tu vois JUNI, j'ai tout bon 🫠
Les allemandes vont certainement s'appuyer du côté de Lauwrence .
C'est le côté faible de la défense , mais bon Gigi voit d'autres choses aux entrainements...
Le maitre mot du coach de Wolfsburg ce soir : " L'AGRESSIVITÉ " !
Ça promet, va falloir sauter ......😡
L'Albanaise va avoir du boulot.
Etonnant d'entendre que Wolfsburg veut nous rentrer dedans dès les premières minutes de jeu. Généralement, notre grande supériorité est physique, très peu d'équipes peuvent rivaliser à ce niveau... Et cette saison, avec cette rotation instaurée, les joueuses devraient être plutôt fraîches malgré l'enchaînement de matchs. On l'a vu avec le PSG qui a explosé au bout de 45mn à chacune de nos rencontres. Ca peut être dangereux de vouloir rivaliser physiquement dès le début du match...
Le coach allemand était déjà là lors de la finale en 2020.
Chaud le 1er corner.