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Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
Jonatan Giráldez, entraîneur de l’OL Lyonnes (@UEFA)

Giraldez après Wolfsburg - OL Lyonnes (1-0) : "Une seule chose à faire au retour : gagner"

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Battu 1-0 par Wolfsburg mardi soir, OL Lyonnes est en ballotage défavorable pour une qualification en demi-finale. Enervé par le match défensif de son équipe, Jonatan Giraldez appelle à une réaction au retour (2 avril à Décines).

    Une première de chute pour OL Lyonnes. Ce n’est malheureusement pas arrivé au meilleur des moments. Mardi soir, la formation lyonnaise a mordu la poussière lors de la première manche contre Wolfsburg en terres allemandes. Une défaite 1-0 qui met les coéquipières de Wendie Renard dans une position inconfortable pour la qualification, mais qui les maintient en vie avec un petit écart à combler. Ce qu’espère fortement Jonatan Giraldez le 2 avril prochain (21h) à Décines pour le match retour. "Nous devons gagner. C'est la première défaite de la saison. La priorité est de trouver des solutions tactiques pour aider les joueuses à jouer à leur meilleur niveau la semaine prochaine, a déclaré le coach lyonnais aux médias présents en Allemagne. L’équipe a montré beaucoup de confiance pendant toute la saison. La seule chose que nous devons faire la semaine prochaine, c'est gagner notre match."

    "On savait qu'on devait éviter des situations comme sur le but"

    Il faudra pour cela être bien plus adroit devant le but (3 tirs cadrés sur 20 tentatives) et bien plus alerte en phase défensive. Dans son plan parfaitement établi, Wolfsburg ne s’attendait peut-être pas à voir autant de cadeaux de la part des joueuses lyonnaises. Mais, à l’image de cette passe ratée de Lindsey Heaps au départ de l’action menant au but de Beerensteyn, OL Lyonnes a accumulé les mauvais choix.

    "Avant le match, on savait qu'on devait éviter les situations dans lesquelles on risquait de perdre le ballon. Parce que (Sventh) Huth, (Lineth) Beerensteyn ou encore (Vivien) Endemann sont très fortes pour attaquer l'espace. Je pense que c'était une situation contrôlable. Le ballon sortait (sur la frappe de Beerensteyn), je pense, mais avec la déviation de Dama (Egurrola), cela a donné le premier but. Les 5-10 minutes qui ont suivi n'ont pas été très bonnes. Mais après, l'équipe a amélioré son niveau de jeu."

    Mais comme Jonatan Giraldez l’a pointé, "ce n’est pas suffisant", et les Fenottes vont devoir inverser le cours de cette double confrontation pour rejoindre le dernier carré.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - mer 25 Mar 26 à 8 h 13

      Bah oui mon Gigi , c'est le but du retour.
      Mais arrête de nous faire iech avec tes multitudes compos en championnat Arkéma , nous aident t'ils à obtenir de meilleurs automatismes dans ce qui nous intéresse , c'est à dire le niveau européen, et bien moi je ne vois pas...Donc pas fan de ce procédé , en début de saison pour faire un récapitulatif des forces en présence je veux bien et c'est souhaitable mais en cours de championnat il faut une hiérarchie qui sorte du lot....
      ça manque de liant en arrivant aux abords de la surface, alors on centre au bonheur la chance .
      Tu as des joueuses qui savent rentrer dans la surface Brand et Diani , qui aiment jouer avec les autres et pourtant elles jouent rarement ensemble dans une partie.
      Ce match doit lui montrer qu'il y a des connexions sur les côtés entre les pistons et les ailières qui fonctionnent pas

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 25 Mar 26 à 8 h 46

      De toute façon il a pas le choix va falloir qu'il fasse des changements, il y a 3 ou 4 joueuses qui n'ont pas le niveau actuellement.

      Signaler

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