Arrivé l'hiver dernier, Roman Yaremchuk était suivi de longue date par Paulo Fonseca. L'Ukrainien a raconté ce lien avec l'entraîneur portugais.

Plusieurs choses relient Paulo Fonseca et Roman Yaremchuk. Leur affection particulière pour l'Ukraine déjà, ce qui rapproche les deux hommes. Mais au-delà de ce point commun, on peut dire qu'il était presque écrit que le premier dirigerait un jour le second. C'est ce qu'on comprend en écoutant l'avant-centre évoquer son arrivée à l'OL en février 2026.

"Paulo Fonseca a plusieurs fois essayé de me faire venir par le passé. C’était le cas à Lille. Quand il était au Shakhtar, je jouais contre lui (avec le Dynamo Kiev, NDLR), donc il connaît mon profil. C'est un entraîneur qui aime jouer avec un numéro 9 de mon style. C’est pour cela qu’il m’a appelé et qu'on m’a demandé de venir, a raconté vendredi le grand Ukrainien (1m91). Bien sûr que j’étais ouvert à ce transfert, et finalement, il a eu lieu."

L'OL lèvera-t-il l'option d'achat ?

Si ses débuts ont été délicats, la faute notamment à des soucis physiques, il se montre plus que décisif sur ses trois dernières apparitions (quatre buts). Il semble donc enfin en mesure d'exploiter pleinement ses qualités, notamment dans le domaine aérien. "Non, je n’ai pas été surpris par cet intérêt. J’ai joué dans plusieurs grandes équipes. J’ai eu un peu de malchance avec mes blessures et avec la guerre en Ukraine, qui a aussi été difficile mentalement pour moi, notamment à Benfica. Mais la saison dernière, j’ai réalisé un très bon exercice à l’Olympiakos, a-t-il argumenté. J’étais un joueur clé, nous avons gagné un trophée et j’ai beaucoup marqué (dix réalisations en neuf titularisations). C’est logique que tu sois suivi quand tu joues bien."

Surtout, l'Olympique lyonnais "un immense club reconnu", ajoute Roman Yaremchuk, se cherchait un attaquant. Martin Satriano n'y arrivait pas, et le footballeur de 30 ans représentait une opportunité. Du fait de ses problèmes physiques, il jouait peu, du moins pas comme titulaire, avec la formation grecque. Maintenant, est-ce que l'OL lèvera l'option d'achat de cinq millions d'euros ? C'est toute la question du prochain mercato rhodanien qui approche.