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Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Yaremchuk : "L’OL ? Une expérience formidable comme joueur et personne"

  • par David Hernandez

    • Touché avant le match contre Monaco, Roman Yaremchuk devrait être disponible pour le match décisif de l’Ukraine en barrage de Coupe du monde. L’attaquant est revenu sur son transfert à l’OL et son acclimatation.

    Présent dans le groupe, il n’était finalement ni dans le onze de départ, ni même sur le banc. Dimanche dernier, face à Monaco, Paulo Fonseca avait récupéré quelques cartouches offensives (Moreira, Sulc, Fofana) mais avait dû faire sans Roman Yaremchuk. Touché au tendon avant la veille du match, l’attaquant avait dû déclarer forfait juste avant la trêve internationale. Le coup ne semble pas l’avoir trop gêné puisque le Lyonnais a bien rejoint le rassemblement de l’Ukraine lundi.

    Il s’est entraîné avec le reste de la sélection pour préparer la demi-finale des barrages européens pour la Coupe du monde contre la Suède. Il devrait donc être disponible et a reçu le soutien de Paulo Fonseca. "Le coach a une relation particulière avec l’Ukraine. Je sais qu’il avait invité de jeune ukrainiens au centre d’entraînement, a déclaré Yaremchuk à la fédération ukrainienne. Il m’a souhaité bonne chance et espère qu’on se qualifiera pour la Coupe du monde."

    "J'espère que le meilleur est à venir"

    Pour ce premier rassemblement de l’année 2026, Roman Yaremchuk a donc débarqué avec l’étiquette de joueur de l’OL et non plus de l’Olympiakos. Attendant encore d’inscrire son premier but avec le club lyonnais, le géant ukrainien assure s’être plutôt bien adapté à son nouvel environnement. "J’ai rejoint un très grand club avec de très grands joueurs présents donc je travaille beaucoup et cela m’aide à donner le meilleur de moi-même. C’est une expérience formidable pour moi en tant que personne et joueur pour découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de jouer. J’espère que le meilleur est à venir."

    Avec les éliminations en Coupe de France et Ligue Europa, l’OL n’a plus que la Ligue 1 à jouer, mais Roman Yaremchuk espère bien aider son club à accrocher la Ligue des champions à l’issue de la 34e journée.

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