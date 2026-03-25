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Vignette TKYDG 23 03 2026
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OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 mars en podcast

  • par Elohan Latta

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Huit rencontres que l’OL n’a plus connu le succès. Après son élimination face à Vigo jeudi dernier (0-2), les Lyonnais avaient à cœur de ravir un Parc OL à guichet fermé ce week-end face à l’ASM. Mais une fois de plus, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas trouvé la clé. Pourtant souverains dans le premier acte, les Rhodaniens ont plongé physiquement dans le second. Une défaillance qui a permis à son concurrent à la Ligue des champions de prendre le dessus. Ce lundi, l’équipe de TKYDG est revenue sur cette défaite face aux Monégasques (1-2). 

    Évidemment, l’arbitrage a été au cœur des premiers échanges. En cause, une faute non sifflée sur Endrick au départ de l’action où l’ASM a obtenu un pénalty. La règle concernant ce litige a été abordée durant cette première partie. Toutefois, l’équipe de TKYDG, comme à son habitude, n’a pas voulu broyer du noir. Les retours dans le onze de départ de Pavel Šulc, buteur, et d’Afonso Moreira ont été la grande satisfaction de cette rencontre. Mais au regard du classement, cela n’a toujours pas permis à l’OL de reprendre sa marche en avant. Mais comment gérer le retour pressant des concurrents directs au podium ? Bien que l’équipe et le staff lyonnais n'aient toujours pas réussi à retrouver la recette gagnante, la trêve internationale pourrait faire du bien à l’ensemble du groupe rhodanien.

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube.

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