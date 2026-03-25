OL : les jeunes internationaux lyonnais à l’œuvre ce mercredi

La trêve internationale débute. Khalis Merah, Adil Hamdani, Kénan Doganay et Matthias Da Silva seront les premiers à jouer ce mercredi 25 mars.

Ils vont siffler le coup d’envoi de la trêve internationale. Ce mercredi, l’équipe de France U19 affrontera la Norvège à 15h15. Un match qui s’inscrit dans le cadre du dernier tour des qualifications à l’Euro 2026. Pour les protégés de Bernard Diomède, il s’agira de lancer une dynamique avant de défier la Suisse (28 mars) et la Croatie (31 mars). Khalis Merah sera le seul membre de l'OL présent dans le groupe. Noham Kamara, pourtant retenu, a dû déclarer forfait en raison d’une blessure aux adducteurs.

Hamdani et Doganay à l’assaut de la Slovénie

Quelques minutes plus tard, les Bleuets U17 prendront le relais. Arrivés en Slovénie dimanche dernier, ils se préparent pour le deuxième tour des éliminatoires de l’Euro 2026. Comme leurs aînés, ils auront trois rencontres à disputer pour décrocher leur billet pour la phase finale du tournoi, qui se déroulera du 25 mai au 7 juin en Estonie. Pour bien débuter cette campagne, les Rhodaniens Adil Hamdani et Kénan Doganay affronteront les locaux slovènes à 16 heures.

Da Silva face à la Pologne

Enfin, Matthias Da Silva sera le dernier Lyonnais à représenter sa nation ce mercredi. Le troisième gardien, en concurrence avec Yvann Konan, a été sélectionné avec les U19 du Portugal. Le portier disputera, comme Khalis Merah, le tour élite qualificatif pour la compétition européenne. Pour débuter cette campagne, les Portugais affronteront la Pologne à 17 heures. Une bonne performance sera essentielle pour aborder sereinement les prochaines affiches face à la Serbie (28 mars) et à l’Angleterre (31 mars).