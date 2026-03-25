Trois jours après les différentes plaintes de l'OL sur l'arbitrage de François Letexier, la direction technique de l'arbitrage est revenue sur la 27e journée de Ligue 1. Mais aucune trace de l'action litigieuse sur Endrick au départ du penalty sifflé pour Monaco.

C'est un débriefing qui était attendu. Ce mercredi matin, Matthieu Louis-Jean et la direction de l'OL doivent avoir un sourire jaune. S'il se retrouve d'ordinaire publié le lundi soir ou le mardi dans la journée, le communiqué de la Direction technique de l'arbitrage (DTA) est tombé ce mercredi, trois jours après OL - Monaco (1-2). Le directeur technique lyonnais avait joué la carte de l'humour après la rencontre, estimant que le club rhodanien allait "avoir le droit à des excuses dans un communiqué, avouant une erreur manifeste". Malheureusement, Louis-Jean n'a pas vu juste.

L'OL ne voulait "pas tomber dans la parano" après Monaco

Il y a bien eu un débriefing de la DTA, mais bizarrement, le match entre l'OL et Monaco est absent des débats. L'instance arbitrale s'est uniquement concentrée sur le match Nice - PSG et Rennes - Metz pour donner son avis sur des actions litigieuses. La DTA a gentiment laissé de côté le tirage de maillot de Denis Zakaria sur Endrick ou encore le coup de tête de Nicolas Tagliafico. De quoi renforcer un sentiment d'injustice à l'OL, alors que Corentin Tolisso et Matthieu Louis-Jean ne voulaient "pas tomber dans la parano" dimanche soir...