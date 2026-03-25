Trois jours après les différentes plaintes de l'OL sur l'arbitrage de François Letexier, la direction technique de l'arbitrage est revenue sur la 27e journée de Ligue 1. Mais aucune trace de l'action litigieuse sur Endrick au départ du penalty sifflé pour Monaco.
C'est un débriefing qui était attendu. Ce mercredi matin, Matthieu Louis-Jean et la direction de l'OL doivent avoir un sourire jaune. S'il se retrouve d'ordinaire publié le lundi soir ou le mardi dans la journée, le communiqué de la Direction technique de l'arbitrage (DTA) est tombé ce mercredi, trois jours après OL - Monaco (1-2). Le directeur technique lyonnais avait joué la carte de l'humour après la rencontre, estimant que le club rhodanien allait "avoir le droit à des excuses dans un communiqué, avouant une erreur manifeste". Malheureusement, Louis-Jean n'a pas vu juste.
L'OL ne voulait "pas tomber dans la parano" après Monaco
Il y a bien eu un débriefing de la DTA, mais bizarrement, le match entre l'OL et Monaco est absent des débats. L'instance arbitrale s'est uniquement concentrée sur le match Nice - PSG et Rennes - Metz pour donner son avis sur des actions litigieuses. La DTA a gentiment laissé de côté le tirage de maillot de Denis Zakaria sur Endrick ou encore le coup de tête de Nicolas Tagliafico. De quoi renforcer un sentiment d'injustice à l'OL, alors que Corentin Tolisso et Matthieu Louis-Jean ne voulaient "pas tomber dans la parano" dimanche soir...
Ah bah encore mieux ! On en parle même pas…génial, parfait.
J’imagine que les images et les audios étaient tellement incriminants et déplorables pour l’image de l’arbitrage français qu’ils ont tout simplement décidé de ne pas les diffuser.
C’est honteux…et après on nous demande de ne pas tomber dans le complotisme !
Perso je suis maintenant convaincu qu’il y a une cabale contre l’OL et que c’est la VAR qui écrit l’histoire de ce championnat (l’OM doit être en LDC, Monaco aussi et surtout le PSG champion).
À gerber.
j'annonce déjà qu'on aura match perdu à paris , on jouera à 11 contre 12 .
Il ne s'est rien passé , circulez il n'y a rien à voir ( et surtout , on ne veut pas voir l'OL en ligue des champions ) .
Moi j'aurai aimer connaître les propos de Letexier que Coco juge outrancier.
Ca pourrait peut être faire ouvrir les yeux de certains..
bah il a du lui dire , écoute coco , tu ne vas pas m'apprendre mon métier .
Après, je me méfie de ces histoires d'échanges non respectueux... Franchement les arbitres sont peut-être nuls, mais ils doivent en entendre des belles dans un match... Ils font souvent le dos rond, sinon le match se finirait à 7 contre 7...
Ok tu as raison mais pourquoi ils sont contre la sonorisation?
Bizarrement je pense que les propos de Letexier sont beaucoup plus graves que juste un "laissez moi faire mon métier". Je pense qu'il a du cibler directement Lyon et ses joueurs, les accusants de tricher ou quelque chose du genre...
Si Tolisso avait juste entendu "laissez moi faire mon métier" il l'aurait dit en interview. Je pense qu'au club, on demande aux joueurs et à l'entraineur d'être inattaquables par rapport aux arbitres, histoire de redorer aussi notre image auprès des instances (mais aussi des sponsors). C'est logique (et souhaitable).
Mais franchement ce que j'aimerais que Coco balance....
Quand on sais ce qu'il s'est passé lors du derby, ca aurait été marrant de connaître l'échange entre Letexier et la var sur la faute de Stassin sur Coco..
Hello,
franchement la France entière a vu l'erreur et l'ensemble des médias ont bien indiqué qu'il y avait faute sur Endrick, même les commentateurs de BeIn, c'est pour dire.
maintenant, au final, qu'ils revoient l'erreur, fassent un énième "mea culpa", ça changera quoi pour l'OL, les points perdus seront-ils redistribués en fin de saison ?
quant à monsieur Letexier, il ne peut pas voir la faute du tout, donc qu'il laisse le jeu se dérouler est totalement cohérent. Je pense qu'il dit à Corentin Tolisso qu'il n'y a pas de faute sur Endrick car la VAR ne le rappelle pas.
La question est plus, à mon avis, sur la manière de parler de manière général de notre arbitre international.
En conclusion, j'en veux plus à la VAR ne pas avoir demandé à l'arbitre de champ d'aller revoir les images.
Ces problématiques, comme l'a bien précisé Nicolas Puydebois, existent à cause du corporatisme et du classement des arbitres français qui ne peuvent pas être déjugés.
Je pense qu'il faudrait des arbitres étrangers pour les ligues nationales professionnelles.
En gros, comme il y a l'UEFA, il faudrait un fédération des arbitres européens qui décident des arbitres à affecter aux matchs des ligues.
Ça permettrait de totalement professionnaliser les arbitres européens, d'avoir une formation unique et commune qui rendrait les arbitrages "identiques" en Coupe d'Europe et en ligue nationale, et qui éviterait des parties pris sur des équipes dans des championnats qui ne les intéresse pas.