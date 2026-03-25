Bacha après Wolfsburg - OL (1-0) : "On garde espoir"

Battu 1-0 en quart de finale aller de Ligue des champions, OL Lyonnes va devoir se ressaisir au retour contre Wolfsburg. Malgré les difficultés, Selma Bacha veut y croire.

Ce n'est pas vraiment le scénario qu'imaginait OL Lyonnes au moment de sortir de son quart de finale aller de Ligue des champions. Si les Fenottes assuraient que la première manche contre Wolfsburg ne serait pas la même que lors de la phase de ligue (victoire 3-1), elles ont quelque peu été surprises par le visage allemand, notamment durant les 20 premières minutes. Le moment choisi par Wolfsburg pour ouvrir le score après une perte de balle de Lindsey Heaps dans le camp des Louves. "Elles ont bien travaillé tactiquement. Pour ma part, je n'arrivais pas à combiner avec mon attaquant gauche. Elles ont très bien bloqué les côtés, a souligné Selma Bacha après le match aux médias présents. Maintenant, c'est à nous d'analyser tout ça pour revenir avec de meilleures intentions. Parce que c'est un match de Ligue des champions. Il faut être au rendez-vous."

"On a une mentalité de lionnes"

Faisant une nouvelle fois "preuve d'inefficacité", OL Lyonnes n'a pas su marquer ce petit but. Cela lui aurait permis d'aborder le match retour dans d'autres conditions. Il aurait quand même fallu gagner jeudi 2 avril (21h) à Décines, mais un écart d'un but aurait suffi. Avec cette défaite 1-0, il faudra un break d'avance pour se qualifier directement. "Je reste très positive, a assuré la latérale gauche. Je ne perds pas espoir. J'ai confiance en mon équipe. On va le faire. On a une mentalité de lionnes." Wolfsburg poussé par un peu plus de 5 000 spectateurs mardi, l'OL Lyonnes espère que le public sera encore un peu plus au rendez-vous* dans une semaine.

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