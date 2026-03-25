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Fabio Grosso, entraîneur de l'OL
Fabio Grosso, entraîneur de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Fabio Grosso (ex-OL) encore traumatisé par le caillassage à Marseille

  • par Elohan Latta
  • 3 Commentaires

    • Désormais entraîneur de Sassuolo, Fabio Grosso est revenu, avec émotion, sur l’attaque qu’il a subie dans le bus de l'OL à Marseille le 29 octobre 2023.

    Un souvenir indélébile. Le soir du 29 octobre 2023, l’OL s’apprêtait à défier Marseille dans un contexte particulier. De son côté, l’OM était en perdition : huitièmes de Ligue 1, les Phocéens n’avaient remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs. Et que dire de la situation de l'OL... Dernier du championnat, sans la moindre victoire depuis le début de la saison.

    Cette soirée s’annonçait donc capitale pour l'OL et son entraîneur Fabio Grosso. Un match qu'il attendait également au regard du fait qu'il allait retrouver son ami et homologue marseillais, Gennaro Gattuso, avec qui il avait été sacré champion du monde en 2006 avec l’Italie. Mais la rencontre n’aura finalement jamais eu lieu.

    "J’y pense chaque fois que je monte dans le car"

    Sur le chemin l'emmenant jusqu'au Vélodrome, le bus rhodanien a été pris pour cible et caillassé. Fabio Grosso a été violemment touché à l’œil gauche : quinze points de suture ont été nécessaires. Aujourd’hui entraîneur de Sassuolo, club qu’il a contribué à faire remonter en Serie A la saison précédente, l’ancien coach lyonnais est revenu sur cet incident dans les colonnes de La Repubblica. "J’ai compris que mourir peut prendre une seconde. Tu vas bien, et l’instant d’après tu peux être touché au visage par une pierre, sans même t’en rendre compte. J’ai eu de la chance, mais le choc reste. J’y pense chaque fois que je monte dans le car", a-t-il confié.

    En poste à Décines du 18 septembre au 30 novembre 2023, il a évité le pire ce soir-là. Mais plus de deux ans après, si les blessures physiques ont cicatrisé, l’impact psychologique, lui, reste profondément ancré.

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    3 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 25 Mar 26 à 9 h 52

      Et dire que jamais personne a été condamné dans cette agression pfff

      Les années darmanin ne laisseront dans l'histoire de la France que des absurdités, des violences policières, des milliers de manifestants blessés, des innocents tués par la police , des nazis qui défilent en toute liberté, des policiers et gendarmes jamais condamnés pour des faits de violence pourtant prouvés, des équipes de foot sans aucune protection des forces de l'ordre comme l'ol attaqué dans un bus par des tarés, les violences au stade de France, etc etc etc... On ne compte plus les ratés de ce prédateur sexuel, et le pire c'est qu'il est tjrs au gouvernement 😡😡

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 25 Mar 26 à 9 h 56

        Quelle honte oui , aucune condamnation , impunité totale , et si il y avait eu un mort , ils n'auraient rien fait non plus ?

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    2. Avatar
      leroilyon - mer 25 Mar 26 à 10 h 04

      Vive la France.

      Signaler

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