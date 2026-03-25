Désormais entraîneur de Sassuolo, Fabio Grosso est revenu, avec émotion, sur l’attaque qu’il a subie dans le bus de l'OL à Marseille le 29 octobre 2023.

Un souvenir indélébile. Le soir du 29 octobre 2023, l’OL s’apprêtait à défier Marseille dans un contexte particulier. De son côté, l’OM était en perdition : huitièmes de Ligue 1, les Phocéens n’avaient remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs. Et que dire de la situation de l'OL... Dernier du championnat, sans la moindre victoire depuis le début de la saison.

Cette soirée s’annonçait donc capitale pour l'OL et son entraîneur Fabio Grosso. Un match qu'il attendait également au regard du fait qu'il allait retrouver son ami et homologue marseillais, Gennaro Gattuso, avec qui il avait été sacré champion du monde en 2006 avec l’Italie. Mais la rencontre n’aura finalement jamais eu lieu.

"J’y pense chaque fois que je monte dans le car"

Sur le chemin l'emmenant jusqu'au Vélodrome, le bus rhodanien a été pris pour cible et caillassé. Fabio Grosso a été violemment touché à l’œil gauche : quinze points de suture ont été nécessaires. Aujourd’hui entraîneur de Sassuolo, club qu’il a contribué à faire remonter en Serie A la saison précédente, l’ancien coach lyonnais est revenu sur cet incident dans les colonnes de La Repubblica. "J’ai compris que mourir peut prendre une seconde. Tu vas bien, et l’instant d’après tu peux être touché au visage par une pierre, sans même t’en rendre compte. J’ai eu de la chance, mais le choc reste. J’y pense chaque fois que je monte dans le car", a-t-il confié.

En poste à Décines du 18 septembre au 30 novembre 2023, il a évité le pire ce soir-là. Mais plus de deux ans après, si les blessures physiques ont cicatrisé, l’impact psychologique, lui, reste profondément ancré.