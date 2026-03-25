OL : Ernest Nuamah a deux semaines pour retrouver du rythme

Encore convalescent, Ernest Nuamah entend profiter de cette trêve internationale pour préparer son retour avec l'OL lors du sprint final.

Il fait partie de ceux qui n’ont pas quitté Décines. Ernest Nuamah a retrouvé petit à petit les terrains d’entraînement du GOLTC depuis le début du mois de mars. D’abord de manière individuelle, le Ghanéen s’est ensuite réintégré à l’entraînement collectif. Un soulagement pour celui qui a vécu une longue traversée du désert.

Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur en avril 2025, l’ailier de 22 ans a pris du retard sur son programme de rééducation. Gêné par des douleurs, sa date de retour a été repoussée à plusieurs reprises par Paulo Fonseca. Un temps espéré pour la fin du mois de janvier, le retour de l’ancien joueur de FC Nordsjælland pourrait finalement intervenir au cours du mois d’avril.

Le déplacement à Angers en ligne de mire ?

Pour l’heure, il poursuit sa phase de reprise. En compagnie de Tyler Morton, Abner ou encore Orel Mangala, Ernest Nuamah retrouve le plaisir de s’entraîner. Mardi, on a pu apercevoir le Ghanéen travailler sa vivacité et sa finition face au but. Les Lyonnais s’entraîneront jusqu’à jeudi avant de bénéficier d'un peu de repos pour recharger les batteries en famille. Pour Nuamah, le compte à rebours est lancé. Même si rien ne remplace le rythme des matchs officiels, il espère être prêt pour retrouver le groupe lyonnais lors du premier rendez-vous après la trêve prévu face à Angers le 5 avril (15h).