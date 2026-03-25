Actualités
Ernest Nuamah, ailier de l'OL
Ernest Nuamah, ailier de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Ernest Nuamah a deux semaines pour retrouver du rythme

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Encore convalescent, Ernest Nuamah entend profiter de cette trêve internationale pour préparer son retour avec l'OL lors du sprint final.

    Il fait partie de ceux qui n’ont pas quitté Décines. Ernest Nuamah a retrouvé petit à petit les terrains d’entraînement du GOLTC depuis le début du mois de mars. D’abord de manière individuelle, le Ghanéen s’est ensuite réintégré à l’entraînement collectif. Un soulagement pour celui qui a vécu une longue traversée du désert.

    Depuis sa rupture du ligament croisé antérieur en avril 2025, l’ailier de 22 ans a pris du retard sur son programme de rééducation. Gêné par des douleurs, sa date de retour a été repoussée à plusieurs reprises par Paulo Fonseca. Un temps espéré pour la fin du mois de janvier, le retour de l’ancien joueur de FC Nordsjælland pourrait finalement intervenir au cours du mois d’avril.

    Le déplacement à Angers en ligne de mire ?

    Pour l’heure, il poursuit sa phase de reprise. En compagnie de Tyler Morton, Abner ou encore Orel Mangala, Ernest Nuamah retrouve le plaisir de s’entraîner. Mardi, on a pu apercevoir le Ghanéen travailler sa vivacité et sa finition face au but. Les Lyonnais s’entraîneront jusqu’à jeudi avant de bénéficier d'un peu de repos pour recharger les batteries en famille. Pour Nuamah, le compte à rebours est lancé. Même si rien ne remplace le rythme des matchs officiels, il espère être prêt pour retrouver le groupe lyonnais lors du premier rendez-vous après la trêve prévu face à Angers le 5 avril (15h).

    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Ancien de Liverpool, Morton (OL) salue le départ de Salah
    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mer 25 Mar 26 à 14 h 19

      Sur une vidéo publié par le club hier on le voit à l'entrainement collectif, très explosif afin d’éliminer Morton et frapper.

      Ce sont des images qui font plaisir ! En tout cas, il va avoir du temps pour revenir. Déjà ces deux semaines sans matchs, et puis si tout va bien il pourra intégrer le groupe et jouer petit à petit. Mais vu les retards qu'on pris les retours de Mangala et Fofana, ne soyons pas pressés de le revoir !

      Signaler
    2. Avatar
      stylo - mer 25 Mar 26 à 15 h 01

      Au mois de juin on aura une équipe en pleine forme pour disputer la coupe d'Europe et tout le reste... cool

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Ancien de Liverpool, Morton (OL) salue le départ de Salah 15:00
    Ernest Nuamah, ailier de l'OL
    OL : Ernest Nuamah a deux semaines pour retrouver du rythme 14:10
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    Yaremchuk : "L’OL ? Une expérience formidable comme joueur et personne" 13:20
    Vignette TKYDG 23 03 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 mars en podcast 12:30
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    OL : les jeunes internationaux lyonnais à l’œuvre ce mercredi 11:45
    Endrick lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : faute sur Endrick ? La DTA fait l'impasse sur l'action 10:55
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Bacha après Wolfsburg - OL (1-0) : "On garde espoir" 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Fabio Grosso, entraîneur de l'OL
    Fabio Grosso (ex-OL) encore traumatisé par le caillassage à Marseille 09:30
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    OL : des motifs d'espoir après la trêve internationale ? 08:45
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Botafogo et Textor annoncent poursuivre l'OL pour des impayés 08:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après Wolfsburg - OL Lyonnes (1-0) : "Une seule chose à faire au retour : gagner" 07:30
    OL Lyonnes tombe pour la première fois à Wolfsburg, mais garde ses chances (1-0) 24/03/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes avec Heaps et Chawinga face à Wolfsburg 24/03/26
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    Melchie Dumornay, l'atout d'OL Lyonnes dans sa quête de titres 24/03/26
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lens - OL
    Ligue 1 : l'OL aurait l'un des calendriers les plus difficiles 24/03/26
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    OL Lyonnes sans partage avec Wolfsburg ces dernières années 24/03/26
    La joie des joueurs du Celta devant la tristesse des joueurs de l'OL
    OL : un édifice beaucoup plus friable 24/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut