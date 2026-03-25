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Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
Tyler Morton à l’échauffement avant OL – Getafe (crédit : David Hernandez)

Ancien de Liverpool, Morton (OL) salue le départ de Salah

  • par David Hernandez

    • Formé à Liverpool et ayant fait ses débuts en pros avec les Reds, Tyler Morton garde un lien étroit avec son club de cœur. Mardi soir, le milieu de l'OL n'a pas manqué de réagir à l'annonce du départ de Mohamed Salah.

    Depuis qu'il a débarqué en juillet dernier, il ne cesse de vanter son nouvel environnement. Parfaitement intégré à l'OL et à Lyon, Tyler Morton a trouvé un lieu propice à son épanouissement. Avec 37 matchs disputés depuis le début de la saison (2 buts et 3 passes), l'Anglais est devenu un maillon incontournable aux yeux de Paulo Fonseca. Néanmoins, malgré cette attache lyonnaise, Morton reste un Scouser à vie et a Liverpool dans la peau. Élevé non loin d'Anfield et formé chez les Reds, l'ancien international espoir anglais a vécu ses premiers pas en pros lors d'une venue d'Arsenal à la mi-novembre 2021.

    5 matchs disputés ensemble

    Une large victoire 4-0 avec notamment un but de Mohamed Salah. Ce dernier va tourner une page de sa carrière professionnelle à l'issue de la saison. Liverpool a en effet annoncé que son buteur égyptien quittera le club en juin prochain après neuf ans au club. Une longévité qui lui a donc permis de partager quelques bouts de matchs avec Tyler Morton, qui élève Salah au même rang que d'autres idoles d'Anfield. Mardi soir, le Lyonnais a rendu hommage à son ancien coéquipier sur son compte Instagram, le décrivant comme un "King" (ndlr : Roi).

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