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Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)

CAN 2025 : le Sénégal de Moussa Niakhaté va s'exprimer sur la perte du titre

  • par Elohan Latta

    • Déchu de son titre le 17 mars dernier, le Sénégal a riposté en saisissant le TAS. La délégation sénégalaise s’exprimera officiellement pour la première fois ce jeudi (10h) à Paris.

    C’est un moment plus qu’attendu par la planète football. Mardi 17 mars, plus de deux mois après la finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal, le jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) a déclaré les Lions de la Téranga forfaits.

    Une décision justifiée par l’organisation au regard du fait que les joueurs de Pape Thiaw avaient quitté le terrain pendant une quinzaine de minutes pour protester contre une décision arbitrale. À la suite de cette décision, le Maroc a été sacré champion d’Afrique sur tapis vert (3-0). Le Sénégal avait ensuite réagi dans un communiqué officiel en affichant "sa vive consternation".

    La fédération sénégalaise a saisi le TAS

    Ce mardi 24 mars, la fédération sénégalaise a annoncé avoir fait appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Dans la continuité, elle a également indiqué, ce mercredi, qu’une conférence de presse destinée à "présenter les fondements de la saisine du Tribunal arbitral du sport (TAS) ainsi que les suites envisagées", aura lieu ce jeudi 26 mars à 10h.

    Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ne devraient pas être très loin. Les joueurs sénégalais sont arrivés à Paris en début de semaine pour se préparer à la rencontre face au Pérou samedi au Stade de France (17h). Pour l’heure, en plus d’un message publié sur les réseaux sociaux, le défenseur lyonnais a affirmé que cette situation n'a en rien changé son sentiment d'être champion d'Afrique.

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