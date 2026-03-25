Après 30 matchs sans connaitre la défaite, Jonatan Giráldez a connu son premier revers avec OL Lyonnes mardi à Wolfsburg (1-0). L'entraîneur espagnol fait ainsi moins bien que son prédécesseur, Joe Montemurro, tombé lors de son 32e match.

Sans trahir de secrets, il a été avant tout embauché pour cette compétition. Après trois ans sans le moindre sacre en Ligue des champions, OL Lyonnes a choisi de s'appuyer sur un coach qui l'avait déjà remportée pour remédier à cette disette. Avec Jonatan Giráldez, la direction lyonnaise a souhaité allier beau jeu et reconquête. Seulement, le quart de finale contre Wolfsburg ne prend pas vraiment la direction attendue. Il reste encore 90 minutes a minima à disputer, mais les coéquipières de Wendie Renard sont en ballotage défavorable après la manche aller. La défaite 1-0 en Allemagne pousse à devoir se surpasser au retour le jeudi 2 avril (21h) au Parc OL*.

Montemurro n'a connu qu'un revers durant son passage

Ce revers contre les Louves est le premier accroc de Jonatan Giráldez avec OL Lyonnes. N'ayant toujours pas connu la défaite depuis son arrivée, l'Espagnol en était à 30 matchs d'invincibilité (28 victoires et 2 nuls). La série a pris fin contre le pensionnaire de Bundesliga et s'arrête donc à ce 31e match. De quoi faire moins bien que Joe Montemurro. L'Australien était tombé lors de son 32e match dirigé dans la capitale des Gaules, comme rapporté par le journaliste spécialiste du foot féminin Daniel Marques.

Toutefois, s'il n'avait pas connu la défaite avant la triste demi-finale retour contre Arsenal (1-4) le 27 avril dernier, Montemurro avait eu la mauvaise surprise de se faire éliminer dès les 16es de finale de Coupe de France à Reims. Mais l'élimination restait sous la forme d'un match nul 0-0, ce qui explique la série prolongée du septième coach de l'histoire d'OL Lyonnes.

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