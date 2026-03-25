Actualités
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

L’OL sur le podium des équipes les plus fautives de Ligue 1

  • par Elohan Latta

    • Avec 11 fautes commises dimanche face à l'ASM (1-2), l'OL est devenu la deuxième équipe ayant commis le plus de fautes en Ligue 1 cette saison.

    C’est le signe d’une équipe souvent dépassée lors de ces dernières sorties. Voilà maintenant huit rencontres que les joueurs de Paulo Fonseca n’ont plus goûté au succès. Pourtant, il y a eu du mieux face à Monaco dimanche dernier. Malgré la défaite (1-2), les Lyonnais ont retrouvé de la fraîcheur et de la détermination, notamment durant la première période. Sans jamais avoir réussi à creuser l’écart après l’ouverture du score de Pavel Šulc (1-0, 42e), les Rhodaniens ont été rejoints puis dépassés par l’AS Monaco en fin de match (1-2).

    367 fautes depuis le début de saison

    C’est d’ailleurs sur ce deuxième but monégasque que les coéquipiers de Dominik Greif ont payé leur fébrilité défensive. Alors que Maghnes Akliouche avait trouvé un chemin dans la surface et allait frapper au but, Corentin Tolisso a fait trébucher l’international français. Une énième faute qui a condamné le sort des Rhodaniens, malgré le débat autour d'une faute sur Endrick. Suite à ces 11 fautes commises hier, l’OL est désormais la deuxième équipe qui commet le plus de fautes en Ligue 1. 

    En effet, avec ses 367 fautes commises, il se place juste derrière Toulouse (380) selon le compte X @DataOL. Une agressivité qui a coûté cher aux Lyonnais ces derniers temps puisque Clinton Mata avait dû faire l'impasse sur le déplacement au Havre (0-0), pour accumulation de cartons. Tyler Morton avait hérité de la même sanction face à l’ASM, et Nicolas Tagliafico, exclu pour une grossière faute en fin de match, manquera, a minima, les deux premiers matchs après la trêve internationale. 

    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Ancien de Liverpool, Morton (OL) salue le départ de Salah

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    L’OL sur le podium des équipes les plus fautives de Ligue 1 17:30
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes : avec la défaite à Wolfsburg, Giraldez fait moins bien que Montemurro 16:40
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    CAN 2025 : le Sénégal de Moussa Niakhaté va s'exprimer sur la perte du titre 15:50
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Ancien de Liverpool, Morton (OL) salue le départ de Salah 15:00
    Ernest Nuamah, ailier de l'OL
    OL : Ernest Nuamah a deux semaines pour retrouver du rythme 14:10
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    Yaremchuk : "L’OL ? Une expérience formidable comme joueur et personne" 13:20
    Vignette TKYDG 23 03 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 mars en podcast 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    OL : les jeunes internationaux lyonnais à l’œuvre ce mercredi 11:45
    Endrick lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : faute sur Endrick ? La DTA fait l'impasse sur l'action 10:55
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Bacha après Wolfsburg - OL (1-0) : "On garde espoir" 10:15
    Fabio Grosso, entraîneur de l'OL
    Fabio Grosso (ex-OL) encore traumatisé par le caillassage à Marseille 09:30
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    OL : des motifs d'espoir après la trêve internationale ? 08:45
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Botafogo et Textor annoncent poursuivre l'OL pour des impayés 08:00
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après Wolfsburg - OL Lyonnes (1-0) : "Une seule chose à faire au retour : gagner" 07:30
    OL Lyonnes tombe pour la première fois à Wolfsburg, mais garde ses chances (1-0) 24/03/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes avec Heaps et Chawinga face à Wolfsburg 24/03/26
    Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani célèbrent un but lors de PSG - OL
    Melchie Dumornay, l'atout d'OL Lyonnes dans sa quête de titres 24/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut