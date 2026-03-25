L’OL sur le podium des équipes les plus fautives de Ligue 1

Avec 11 fautes commises dimanche face à l'ASM (1-2), l'OL est devenu la deuxième équipe ayant commis le plus de fautes en Ligue 1 cette saison.

C’est le signe d’une équipe souvent dépassée lors de ces dernières sorties. Voilà maintenant huit rencontres que les joueurs de Paulo Fonseca n’ont plus goûté au succès. Pourtant, il y a eu du mieux face à Monaco dimanche dernier. Malgré la défaite (1-2), les Lyonnais ont retrouvé de la fraîcheur et de la détermination, notamment durant la première période. Sans jamais avoir réussi à creuser l’écart après l’ouverture du score de Pavel Šulc (1-0, 42e), les Rhodaniens ont été rejoints puis dépassés par l’AS Monaco en fin de match (1-2).

367 fautes depuis le début de saison

C’est d’ailleurs sur ce deuxième but monégasque que les coéquipiers de Dominik Greif ont payé leur fébrilité défensive. Alors que Maghnes Akliouche avait trouvé un chemin dans la surface et allait frapper au but, Corentin Tolisso a fait trébucher l’international français. Une énième faute qui a condamné le sort des Rhodaniens, malgré le débat autour d'une faute sur Endrick. Suite à ces 11 fautes commises hier, l’OL est désormais la deuxième équipe qui commet le plus de fautes en Ligue 1.

En effet, avec ses 367 fautes commises, il se place juste derrière Toulouse (380) selon le compte X @DataOL. Une agressivité qui a coûté cher aux Lyonnais ces derniers temps puisque Clinton Mata avait dû faire l'impasse sur le déplacement au Havre (0-0), pour accumulation de cartons. Tyler Morton avait hérité de la même sanction face à l’ASM, et Nicolas Tagliafico, exclu pour une grossière faute en fin de match, manquera, a minima, les deux premiers matchs après la trêve internationale.