Le calendrier d'OL Lyonnes pour la fin de la Première Ligue dévoilé

Assurées de finir premières de la saison régulière, les joueuses d'OL Lyonnes connaissent désormais leur calendrier pour les deux dernières journées de Première Ligue. Une programmation qui pourrait se retrouver modifiée en cas de finale de Ligue des champions.

Un calendrier à présent bouclé pour OL Lyonnes ! Enfin dans la saison régulière de Première Ligue, car les Lyonnaises espèrent ajouter quelques dates encore avec la Ligue des champions, la Coupe de France et les play-offs du championnat. Néanmoins, la FFF a dévoilé la programmation des deux dernières journées avec une réception à Décines et un déplacement pour finir cette première phase. Le mercredi 22 avril, les coéquipières de Wendie Renard recevront Dijon à Décines (18h45) avant de s'envoler vers Nantes, trois jours plus tard. La 21e et dernière journée de Première Ligue a été fixée au samedi 25 avril avec un multiplex à 21h.

Une finale de Ligue des champions qui bouleverserait tout ?

Seulement, ce calendrier pourrait bien se retrouver bouleversé selon le parcours en Ligue des champions. Pour le moment en ballotage défavorable contre Wolfsburg (1-0), OL Lyonnes compte bien inverser la tendance jeudi 2 avril pour le match retour* et ainsi poursuivre le chemin jusqu'à la finale à Oslo. Or, cette dernière se tiendra également le week-end du 25 avril. Si les Fenottes parviennent jusqu'à la Norvège, il faudra réfléchir à un aménagement de la FFF avec un match de championnat placé seulement trois jours avant un rendez-vous crucial.

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