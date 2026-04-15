L'ancien Lyonnais Téo Barišić (Rijeka) victime d'une grave blessure

Parti en janvier de l'OL à Rijeka, Téo Barišić est coupé dans son élan. Le défenseur a subi une rupture complète du ligament croisé du genou droit. Il ne rejouera pas avant de longs mois.

Le 14 janvier dernier, l'OL a annoncé le départ de Téo Barišić. À 21 ans, celui qui a passé neuf ans dans le Rhône a rejoint Rijeka, en Croatie. En manque de temps de jeu avec les professionnels, il espérait passer le cap dans une formation qui est allée jusqu'en 8es de finale de la Conférence Ligue, avant de tomber face à Strasbourg. Il avait d'ailleurs plutôt réussi son pari.

En effet, il a disputé neuf des dix-huit rencontres de son équipe depuis son arrivée, dont sept comme titulaire. Installé dans l'arrière-garde, il a subi un premier coup d'arrêt fin février avec une blessure à l'ischio en coupe d'Europe. Un souci physique qui l'a privé de sept matchs (dont la double confrontation face au Racing).

À peine de retour, il se blesse

Il avait repris le 8 avril en coupe nationale contre le Slaven Belupo. Ce week-end, il était dans le 11 en championnat pour défier Osijek. Sauf que tout s'est arrêté après 13 minutes de jeu. Le défenseur polyvalent a subi "une rupture complète du ligament croisé antérieur et une lésion du ménisque latéral du genou droit", a confirmé son club.

Une très grave blessure (Ernest Nuamah peut en témoigner, lui qui n'a toujours pas foulé les terrains plus d'un an après). L'international Espoirs croate sera opéré. Évidemment, son indisponibilité se compte en mois. Son ancien coéquipier à l'Olympique lyonnais, Mathys De Carvalho, lui a d'ailleurs adressé un message sur les réseaux sociaux.