Les deux anciens entraîneurs de l’Académie, Jérémie Bréchet et Jordan Gonzalez, ont été admis en formation pour passer le BEPF la saison prochaine.

La Fédération française de football vient de communiquer la liste des candidats admis en formation au Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF) pour la session 2026-2027. Jérémie Bréchet et Jordan Gonzalez, deux techniciens passés par l'Olympique lyonnais, en font partie.

L'ancien pro Jérémie Bréchet toujours avec Genesio à Lille

Le premier a démarré sa carrière d’entraîneur à l’Académie, en étant adjoint des U17, avant de seconder Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve. Par la suite, le défenseur central formé à l’OL est devenu bras-droit de Pierre Sage à la tête de l’équipe première lors de la remontée opérée entre décembre 2023 et mai 2024. Après cette expérience, il s'est engagé dans le staff de Bruno Genesio à Lille, en tant qu’adjoint. Un poste qu’il occupe toujours.

Jordan Gonzalez, un profil atypique

Jordan Gonzalez, lui, a un parcours différent. Déjà, il fait partie des rares admis au BEPF à ne pas avoir été footballeur professionnel, ce qui est tout à son honneur. Il a gravi les échelons petit à petit. D’abord au FC Lyon avec les U17 Nationaux, avant de prendre la direction de La Duchère et Bourg-en-Bresse. Le bon travail du natif de Givors, avec son profil de formateur aux idées de jeu novatrices, avait attiré l’attention de l'Olympique lyonnais. Il lui avait confié les U17, puis les U19. En novembre 2024, il a finalement décidé de répondre favorablement aux sirènes du FC Versailles.

Ce club très ambitieux a pour projet de devenir la troisième écurie francilienne évoluant en Ligue 1. Après avoir réussi à le maintenir lors de sa première saison, il avait pour mission de le faire monter en Ligue 2. Si les Versaillais risquent de ne pas monter directement, avec six points de retard sur Sochaux, deuxième, ils sont dans la course à la troisième place. Celle-ci est synonyme de barrage face au seizième de Ligue 2. Ils sont à une longueur de Fleury, qui occupe cette position actuellement.