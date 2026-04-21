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L'OL a affronté Dijon vendredi 17 novembre 2023
L’OL a affronté Dijon vendredi 17 novembre 2023

L'avenir du Dijon FCO féminin dans le flou avant le match contre OL Lyonnes

  • par Tristan Le Pezennec
  • 5 Commentaires

    • En proie à de lourds soucis financiers, l’équipe féminine du Dijon FCO est menacée de relégation. Le tout alors qu’elle réalise une très belle saison en Première Ligue.

    Comme révélé par le Bien Public, l’avenir de la section féminine du DFCO est très incertain. En vente depuis près d’un an et demi, les discussions avec de potentiels repreneurs sont au point mort, ce qui force les dirigeants dijonnais à revoir leur modèle. Le centre de formation féminin pourrait fermer et l’équipe fanion repartir de plus bas, loin du professionnalisme. Dijon, présent en première division féminine depuis 2018, vit pourtant la deuxième meilleure saison de son histoire. Actuellement cinquièmes, les Bourguignonnes avaient terminé à la quatrième place lors de l’exercice précédent. Elles avaient disputé les play-offs, s'inclinant 4-1 contre OL Lyonnes.

    Cette année, le top 4 sera compliqué à accrocher. Le groupe entraîné par Pierre-Alain Picard compte six points de retard sur le FC Nantes à trois journées de la fin, avec encore les Lyonnaises et leur dauphin, le Paris FC, à affronter. Mais le maintien est acquis depuis longtemps, ce qui rendrait encore plus douloureuse une relégation administrative.

    Les joueuses réclament davantage de considération

    Les joueuses ont d’ailleurs décidé de dénoncer la gestion très approximative de leurs dirigeants, ainsi que le manque de respect à leur égard, par le biais d’un message commun posté sur les réseaux sociaux. "Notre section féminine, pourtant au plus haut niveau depuis huit années, se heurte à une gestion confuse et désinvolte, s’indignent-elles. Apprendre la fin de notre section par un communiqué flou plutôt que par un échange honnête est l’insulte finale. Nous méritons du respect. Le football féminin mérite du respect. Aujourd'hui, vous décidez, nous, nous subissons."

    Il leur a été récemment indiqué qu’elles étaient libres de pouvoir commencer à chercher un projet pour l’année prochaine. Le symbole des difficultés rencontrées par plusieurs écuries de D1.

    Le manager a démissionné

    Preuve, une de plus, de la grande instabilité dijonnaise du moment, le manager, Sylvain Carric, a démissionné la semaine dernière. Le match du DFCO face aux Rhodaniennes ce mercredi (18h45) pourrait bien être l’un des derniers au plus haut niveau avant un long moment.

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    5 commentaires
    1. Avatar
      brad - mar 21 Avr 26 à 18 h 57

      Cela fait un moment que je dénonce le laxisme des présidents de club pour la section féminine de leur club respectif .
      Vous avez là l'exemple que le niveau féminin français stagne , elle le décrie bien , un manque de considération...
      Aulas reprend ton bâton de pèlerin et va au devant des clubs féminin , la Métropole peut bien se passer d'un vice président , il en reste encore 9 autour de ta copine Sarselli.....

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    2. isabielle
      isabielle - mar 21 Avr 26 à 19 h 20

      Le groupe pour le match de demain :
      https://x.com/willy_pasche/status/2046637226843324713?s=20

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      1. Avatar
        undeuxtrois - mar 21 Avr 26 à 19 h 24

        Il semble que seule Bacha manquait à l'appel ce matin à l'entraînement. A priori pas trop de dégâts durant la trêve internationale, donc. Pas de Melchie dans le groupe, elle qui n'a pas joué depuis le retour de Wolfsburg, c'est un peu étonnant.

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    3. isabielle
      isabielle - mar 21 Avr 26 à 19 h 26

      HS : (People 😅) pour l'anniversaire de son mari... , hier...
      Lindsey lui confirme qu'elle va bientôt revenir au bercail (les US - Denver) 😉
      https://www.instagram.com/p/DXZVuM4CCJN/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

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    4. dede74
      dede74 - mar 21 Avr 26 à 19 h 30

      Le groupe retenu est quand-même très étoffé, le coach ne la joue pas "petits bras" et prend ce match au sérieux, il faut que les joueuses conservent leur forme !

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