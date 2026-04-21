En proie à de lourds soucis financiers, l’équipe féminine du Dijon FCO est menacée de relégation. Le tout alors qu’elle réalise une très belle saison en Première Ligue.

Comme révélé par le Bien Public, l’avenir de la section féminine du DFCO est très incertain. En vente depuis près d’un an et demi, les discussions avec de potentiels repreneurs sont au point mort, ce qui force les dirigeants dijonnais à revoir leur modèle. Le centre de formation féminin pourrait fermer et l’équipe fanion repartir de plus bas, loin du professionnalisme. Dijon, présent en première division féminine depuis 2018, vit pourtant la deuxième meilleure saison de son histoire. Actuellement cinquièmes, les Bourguignonnes avaient terminé à la quatrième place lors de l’exercice précédent. Elles avaient disputé les play-offs, s'inclinant 4-1 contre OL Lyonnes.

Cette année, le top 4 sera compliqué à accrocher. Le groupe entraîné par Pierre-Alain Picard compte six points de retard sur le FC Nantes à trois journées de la fin, avec encore les Lyonnaises et leur dauphin, le Paris FC, à affronter. Mais le maintien est acquis depuis longtemps, ce qui rendrait encore plus douloureuse une relégation administrative.

Les joueuses réclament davantage de considération

Les joueuses ont d’ailleurs décidé de dénoncer la gestion très approximative de leurs dirigeants, ainsi que le manque de respect à leur égard, par le biais d’un message commun posté sur les réseaux sociaux. "Notre section féminine, pourtant au plus haut niveau depuis huit années, se heurte à une gestion confuse et désinvolte, s’indignent-elles. Apprendre la fin de notre section par un communiqué flou plutôt que par un échange honnête est l’insulte finale. Nous méritons du respect. Le football féminin mérite du respect. Aujourd'hui, vous décidez, nous, nous subissons."

Il leur a été récemment indiqué qu’elles étaient libres de pouvoir commencer à chercher un projet pour l’année prochaine. Le symbole des difficultés rencontrées par plusieurs écuries de D1.

Le manager a démissionné

Preuve, une de plus, de la grande instabilité dijonnaise du moment, le manager, Sylvain Carric, a démissionné la semaine dernière. Le match du DFCO face aux Rhodaniennes ce mercredi (18h45) pourrait bien être l’un des derniers au plus haut niveau avant un long moment.