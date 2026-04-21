Ce mercredi (18h45), OL Lyonnes reçoit Dijon pour le compte de la 21e journée de Première Ligue. La rencontre se jouera sur le terrain Gérard Houllier mais sera aussi disponible gratuitement via YouTube.

Dans cette semaine à deux rencontres, Dijon risque malheureusement de passer au second plan pour OL Lyonnes. Les Lyonnaises ont à coeur de ne pas connaitre la défaite en Première Ligue. Mais, les regards sont tournés vers ailleurs. Du côté de Londres plus précisément avec la demi-finale aller contre Arsenal* en Ligue des champions. Alors forcément, en retour de trêve internationale et avec une saison régulière déjà pliée, la réception du DFCO mercredi (18h45) n'a pas vraiment la tête d'un match prioritaire. Les rotations devraient être nombreuses pour ne pas risquer de pépins physiques. Pas vraiment idéal pour pousser le public à prendre place dans la tribune du stade Gérard Houllier à Décines.

Si l'horaire peut favoriser un public familial au GOLTC, il existera également une diffusion gratuite de cette rencontre. En effet, OL Lyonnes - Dijon sera diffusé sur la chaîne YouTube de la Première Ligue et donc en direct sur Olympique-et-Lyonnais.

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