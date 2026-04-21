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Alice Sombath contre Dijon
Alice Sombath contre Dijon (Crédit photo : FFF)

Première Ligue : OL Lyonnes - Dijon disponible gratuitement mercredi

  • par David Hernandez

    • Ce mercredi (18h45), OL Lyonnes reçoit Dijon pour le compte de la 21e journée de Première Ligue. La rencontre se jouera sur le terrain Gérard Houllier mais sera aussi disponible gratuitement via YouTube.

    Dans cette semaine à deux rencontres, Dijon risque malheureusement de passer au second plan pour OL Lyonnes. Les Lyonnaises ont à coeur de ne pas connaitre la défaite en Première Ligue. Mais, les regards sont tournés vers ailleurs. Du côté de Londres plus précisément avec la demi-finale aller contre Arsenal* en Ligue des champions. Alors forcément, en retour de trêve internationale et avec une saison régulière déjà pliée, la réception du DFCO mercredi (18h45) n'a pas vraiment la tête d'un match prioritaire. Les rotations devraient être nombreuses pour ne pas risquer de pépins physiques. Pas vraiment idéal pour pousser le public à prendre place dans la tribune du stade Gérard Houllier à Décines.

    Si l'horaire peut favoriser un public familial au GOLTC, il existera également une diffusion gratuite de cette rencontre. En effet, OL Lyonnes - Dijon sera diffusé sur la chaîne YouTube de la Première Ligue et donc en direct sur Olympique-et-Lyonnais.

    * Profitez de notre offre promo pour le match retour à Décines avec -50% sur la catégorie SILVER (9€ la place au lieu de 18€) avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien.

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