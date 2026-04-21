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Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient - OL
Corentin Tolisso tente une retournée lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL : à quoi ressemblera une journée de Ligue 1 la saison prochaine ?

  • par Tristan Le Pezennec

    • La LFP et sa plateforme Ligue 1+ ont décidé de repenser sa programmation du championnat la saison prochaine. On vous explique.

    La plateforme de la LFP, Ligue 1+, a prévu de modifier la programmation type d’une journée de championnat pour 2026-2027. Les spectateurs retrouveront trois prime times, comme c’était déjà le cas cette saison, à 20h45, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le samedi sera la journée avec le plus de matchs. Une case à 17h15 et le multiplex, avec quatre affiches, qui passe donc du dimanche à 17h15 au samedi soir. Enfin, trois rencontres auront lieu le dimanche, à 15 heures et 17h15, avant de finir avec la traditionnelle opposition de gala à 20h45.

    Parmi les autres nouveautés attendues, la sonorisation des arbitres sera généralisée et le choc du dimanche soir sera disponible en 4K.

    La 31e journée en clair ce week-end, mais pas l'OL

    Malgré un gros démarrage, le nombre d’abonnés à Ligue 1+ stagne quelque peu. Fin février, elle avait recruté 1,1 million de suiveurs. Pour que le projet soit viable et pérenne, il faudrait atteindre les 2,1 millions lors du quatrième exercice, en 2028-2029. Pour attirer les foules et faire découvrir au plus grand monde le savoir-faire de la chaîne maison de la LFP, la plateforme va retransmettre la 31e journée en clair.

    Toutes les affiches à l’exception, donc, du match de beIN Sports. Il s’agira d’OLAuxerre, ce samedi (15 heures). Les affiches des concurrents du club lyonnais dans la course à la Ligue des champions seront en revanche disponibles gratuitement sur la plateforme ou même via tous les diffuseurs de la chaîne (Orange, SFR, Amazon, DAZN…). Monaco jouera à Toulouse samedi (21h05), Rennes recevra Nantes et Lille ira à Paris défier le PFC dans le multi dominical (17h15). Pour finir, l'OM clôturera cette journée face à Nice (dimanche, 20h45).

    La future programmation de la Ligue 1 :

    • Case 1 vendredi 20h45
    • Case 2 le samedi 17h15
    • Case 3, le multiplexe de quatre matchs samedi 20h45
    • Case 4 dimanche 15 heures
    • Case 5 dimanche 17h15
    • Case 6 dimanche 20h45
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