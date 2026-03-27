Ligue 1 : OL - Auxerre avancé à 15h le 25 avril prochain

Initialement programmé à 17h, le match entre l'OL et Auxerre a été avancé. La rencontre de la 31e journée de Ligue 1 se tiendra à 15h finalement, mais restera diffusée sur beIN Sports.

Ces derniers jours et surtout ces dernières heures, la programmation des journées de Ligue 1 a fait couler beaucoup d'encre. La faute au report du match entre le RC Lens et le PSG, suite à la demande du club parisien pour optimiser ses chances en Ligue des champions. De report, l'OL n'avait pu en bénéficier pour son déplacement au Havre, coincé entre les deux confrontations contre le Celta de Vigo. Néanmoins, ce vendredi, la LFP a communiqué concernant un changement d'horaire pour la venue d'Auxerre, le samedi 25 avril.

Un concert de rap à l'Arena le même jour

Initialement prévue à 17h, cette rencontre de la 31e journée se tiendra deux heures plus tôt, à 15h, comme annoncé par la Ligue, la faute à un concert "La Nuit Rap" qui se tient également le samedi 25 avril. "Ce changement fait suite à des contraintes d’ordre public portées à la connaissance de la LFP, postérieurement à la programmation initiale, par la Préfecture du Rhône, en lien avec la tenue d’un concert à la LDLC Arena le même jour. La LFP remercie beIN SPORTS pour sa souplesse et sa collaboration, qui ont permis de rendre possible cet ajustement dans les meilleures conditions." Malgré le changement de case horaire, beIN Sports conserve malgré tout la diffusion du match.