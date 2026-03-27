L’équipe de Tant qu'il y aura des Gones continue d’être au rendez-vous chaque lundi. Pour ne rien manquer de votre émission 100% OL, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube.

Ce lundi, l’équipe de TKYDG a longuement abordé la question de l’arbitrage au sortir de la défaite des Lyonnais face à l’AS Monaco dimanche dernier (1-2). Comme à leur habitude, nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale n’ont pas eu la langue dans leur poche pour débattre et analyser cette situation. Mais TYKYDG c’est aussi prendre du recul. En ces temps qui courent, cela permet à nos téléspectateurs d'imaginer le sprint final que l'OL va vivre au retour de la trêve internationale. Tous les lundis, l’émission évoque l’actualité qui gravite au sein ou autour de l’effectif de Paulo Fonseca.

Vous la retrouvez en direct sur de nombreux sites, notamment sur YouTube. Pour être sûr de ne pas la manquer, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Après cela, n’hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications avant le lancement de chaque émission. La chaîne YouTube d’Olympique-et-Lyonnais vous permet également de suivre les différentes conférences de presse à l’approche des matchs des coéquipiers de Corentin Tolisso, ainsi que de découvrir les réactions à chaud des joueurs et dirigeants lyonnais en zone mixte après chaque rencontre.

Rappelons que Tant qu'il y aura des Gones vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.