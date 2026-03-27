Actualités
Diego Moreira buteur avec Strasbourg
Diego Moreira buteur avec Strasbourg (Photo by Frederick FLORIN / AFP)

Diego Moreira (ex-OL) : "Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’ai été libéré"

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • De passage pendant quatre mois dans le Rhône, entre septembre 2023 et janvier 2024, Diego Moreira est une nouvelle fois revenu sur son expérience à Décines.

    Pour les supporters lyonnais, il est sans doute difficile d’entendre de nouveaux propos de DiegoMoreira à l’égard de l’OL. Resté seulement un trimestre, sans avoir marqué les esprits, les fans rhodaniens avait plutôt apprécié la mentalité du joueur. Arrivé en prêt de Chelsea, le joueur de 21 ans n’avait pourtant disputé que neuf rencontres sous le maillot lyonnais. Il n'avait pas inscrit le moindre but ni délivrer de passe décisive, avant de retourner à Londres. Cependant, la relation entre le Belge et l'OL semble définitivement terminée. Notamment au regard du chambrage que l'ailier belge s'est permis à l'égard de son ancien club après la victoire de Strasbourg, le 22 février dernier (3-1).

    "C’était un moment compliqué pour moi"

    Bien que Pierre Sage, son ancien entraîneur à l’OL, ait estimé que s’il "avait eu le temps de le faire travailler, cela aurait pu avoir la même tournure qu’à Strasbourg", Diego Moreira semble garder un souvenir amer de son passage à Lyon. Dans une vidéo publiée par Winamax, le Diable Rouge a lâché quelques confessions. "À Lyon, c’était un moment compliqué pour moi. Mais je pense que j’ai beaucoup appris, car j’étais dans un vestiaire où il y avait beaucoup de stars. Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’ai eu le sentiment d’être libéré", a-t-il déclaré.

    Depuis son arrivée en Alsace, Moreira est entré dans une autre dimension. Élément indispensable de son équipe, l'ailier de 21 ans devrait pourtant s'attendre à quelques sifflets lors de son prochain retour au Parc OL.

    à lire également
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Ligue 1, sprint final, TKYDG… abonnez-vous à notre chaîne YouTube
    1 commentaire
    1. RBV
      RBV - ven 27 Mar 26 à 14 h 28

      Il a fait le match de sa vie contre nous puis pshhhiiittt…Strasbourg, équipe qui choisit ses matchs, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?
      À mon avis, ce genre de joueur n’y est pas étranger…

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Ligue 1, sprint final, TKYDG… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 15:00
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Diego Moreira (ex-OL) : "Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’ai été libéré" 14:10
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 13:20
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public le samedi 4 avril 12:30
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : un week-end prolongé de repos pour ceux restés à Décines 11:45
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL Lyonnes) avec de jeunes footballeuses à Chasselay
    OL Lyonnes : Bacha et Renard engagées dans la lutte contre le cyberharcèlement 11:00
    Tanner Tessmann lors d'OM - OL
    Ligue 1 : combien de points devra obtenir l'OL pour finir 3e ? 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Caroline Weir lors de Real Madrid - Arsenal
    Mercato : une cadre du Real Madrid à OL Lyonnes ? 09:30
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    OL - International : Endrick est resté sur le banc pour France - Brésil 08:45
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    La nervosité de Tagliafico "devient une défaillance pour l'OL" 08:00
    Roman Yaremchuk avec l'Ukraine
    OL - Coupe du monde : Yaremchuk éliminé, un duel Tchéquie - Danemark à venir 07:30
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve en mauvaise posture dans le Challenge Espoirs 26/03/26
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : le poids de la trêve pour l'OL et ses concurrents à l'Europe 26/03/26
    Première Ligue : le match Strasbourg - OL Lyonnes diffusé en clair 26/03/26
    Endrick lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : Lens affrontera le PSG juste avant de jouer l’OL 26/03/26
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    À Botafogo, la bataille des tribunaux se poursuit autour de John Textor 26/03/26
    OL : des résultats mitigés pour les jeunes Lyonnais 26/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut