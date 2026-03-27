De passage pendant quatre mois dans le Rhône, entre septembre 2023 et janvier 2024, Diego Moreira est une nouvelle fois revenu sur son expérience à Décines.

Pour les supporters lyonnais, il est sans doute difficile d’entendre de nouveaux propos de DiegoMoreira à l’égard de l’OL. Resté seulement un trimestre, sans avoir marqué les esprits, les fans rhodaniens avait plutôt apprécié la mentalité du joueur. Arrivé en prêt de Chelsea, le joueur de 21 ans n’avait pourtant disputé que neuf rencontres sous le maillot lyonnais. Il n'avait pas inscrit le moindre but ni délivrer de passe décisive, avant de retourner à Londres. Cependant, la relation entre le Belge et l'OL semble définitivement terminée. Notamment au regard du chambrage que l'ailier belge s'est permis à l'égard de son ancien club après la victoire de Strasbourg, le 22 février dernier (3-1).

"C’était un moment compliqué pour moi"

Bien que Pierre Sage, son ancien entraîneur à l’OL, ait estimé que s’il "avait eu le temps de le faire travailler, cela aurait pu avoir la même tournure qu’à Strasbourg", Diego Moreira semble garder un souvenir amer de son passage à Lyon. Dans une vidéo publiée par Winamax, le Diable Rouge a lâché quelques confessions. "À Lyon, c’était un moment compliqué pour moi. Mais je pense que j’ai beaucoup appris, car j’étais dans un vestiaire où il y avait beaucoup de stars. Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’ai eu le sentiment d’être libéré", a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée en Alsace, Moreira est entré dans une autre dimension. Élément indispensable de son équipe, l'ailier de 21 ans devrait pourtant s'attendre à quelques sifflets lors de son prochain retour au Parc OL.