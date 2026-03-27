Actualités
Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes (@OL)

OL Académie : le programme du week-end

  • par Elohan Latta

    • Gros déplacement pour la N3, qui affrontera le leader de sa poule. Les féminines de la D3 ainsi que les U19 seront également sur le pont.

    Il va falloir se sublimer. Sans victoire depuis trois matchs, la réserve de Gueïda Fofana peine à trouver des solutions dans le jeu. Encore la semaine dernière, les Lyonnais ne sont jamais parvenus à briser le verrou de l’ASPTT Dijon (0-0). Pourtant dominateurs dans le jeu, les coéquipiers de Fallou Fall ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. Une maladresse offensive qui aurait même pu leur coûter cher. Les Dijonnais ont trouvé la barre au cours de la rencontre.

    Une toute autre opposition les attend ce samedi 28 mars à 18h. Sur la pelouse de l’Étoile Sportive Fosséenne, actuel leader, les Rhodaniens auront fort à faire. Il faudra parvenir à compenser les absence d’Adil Hamdani et de Mathys De Carvalho, de Daryll Benlahlou ou encore de Keylan Yahia tous retenus en sélection. Les Lyonnais feront surtout face à une équipe invaincue depuis sept rencontres. Pour aller chercher un résultat dans les Bouches-du-Rhône, qui leur permettrait de prendre leurs distances avec la zone de relégation, les Lyonnais pourront toutefois s’appuyer sur la force mentale affichée à l’aller. Les Rhodaniens avaient arraché le nul dans les dernières secondes (CSC, 90e, 1-1).

    Rendez-vous à Meyzieu pour les féminines

    Le lendemain, les féminines seront les seules à animer la journée. La réserve recevra Albi pour un match capital dans la course au titre (15h). De nouveau victorieuses la semaine passée sur la pelouse de Bordeaux (0-2), les Lyonnaises restent sur une série de quatre succès consécutifs. Avec cinq points d’avance sur Cannes, les coéquipières de Soleina Chennouf seraient bien inspirées de distancer un concurrent direct. En effet, Albi accuse un retard de six unités sur le club rhodanien avant cette rencontre.

    Un peu plus tôt, les U19 évolueront sur l’un des terrains voisins du centre de formation de Meyzieu avec la réception du Paris FC (14h30). En confiance après leur prestation aboutie lors de la dernière journée contre le FC Nantes (4-1), les partenaires de Romane Rafalski auront à cœur d’enchaîner à domicile. Reléguées à trois points du leader, le PSG, elles n’auront pas le droit à l’erreur si elles veulent continuer à croire en leur chance de titre.

    à lire également
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve en mauvaise posture dans le Challenge Espoirs

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 13:20
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public le samedi 4 avril 12:30
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : un week-end prolongé de repos pour ceux restés à Décines 11:45
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL Lyonnes) avec de jeunes footballeuses à Chasselay
    OL Lyonnes : Bacha et Renard engagées dans la lutte contre le cyberharcèlement 11:00
    Tanner Tessmann lors d'OM - OL
    Ligue 1 : combien de points devra obtenir l'OL pour finir 3e ? 10:15
    Caroline Weir lors de Real Madrid - Arsenal
    Mercato : une cadre du Real Madrid à OL Lyonnes ? 09:30
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    OL - International : Endrick est resté sur le banc pour France - Brésil 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    La nervosité de Tagliafico "devient une défaillance pour l'OL" 08:00
    Roman Yaremchuk avec l'Ukraine
    OL - Coupe du monde : Yaremchuk éliminé, un duel Tchéquie - Danemark à venir 07:30
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve en mauvaise posture dans le Challenge Espoirs 26/03/26
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : le poids de la trêve pour l'OL et ses concurrents à l'Europe 26/03/26
    Première Ligue : le match Strasbourg - OL Lyonnes diffusé en clair 26/03/26
    Endrick lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : Lens affrontera le PSG juste avant de jouer l’OL 26/03/26
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    À Botafogo, la bataille des tribunaux se poursuit autour de John Textor 26/03/26
    OL : des résultats mitigés pour les jeunes Lyonnais 26/03/26
    Pavel Sulc célébrant son but lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : le menu de l’OL en avril 26/03/26
    Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Benyahia et Bacha participeront à une conférence à Vaulx-en-Velin ce jeudi 26/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut