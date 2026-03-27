OL Académie : le programme du week-end

Gros déplacement pour la N3, qui affrontera le leader de sa poule. Les féminines de la D3 ainsi que les U19 seront également sur le pont.

Il va falloir se sublimer. Sans victoire depuis trois matchs, la réserve de Gueïda Fofana peine à trouver des solutions dans le jeu. Encore la semaine dernière, les Lyonnais ne sont jamais parvenus à briser le verrou de l’ASPTT Dijon (0-0). Pourtant dominateurs dans le jeu, les coéquipiers de Fallou Fall ont manqué d’efficacité dans le dernier geste. Une maladresse offensive qui aurait même pu leur coûter cher. Les Dijonnais ont trouvé la barre au cours de la rencontre.

Une toute autre opposition les attend ce samedi 28 mars à 18h. Sur la pelouse de l’Étoile Sportive Fosséenne, actuel leader, les Rhodaniens auront fort à faire. Il faudra parvenir à compenser les absence d’Adil Hamdani et de Mathys De Carvalho, de Daryll Benlahlou ou encore de Keylan Yahia tous retenus en sélection. Les Lyonnais feront surtout face à une équipe invaincue depuis sept rencontres. Pour aller chercher un résultat dans les Bouches-du-Rhône, qui leur permettrait de prendre leurs distances avec la zone de relégation, les Lyonnais pourront toutefois s’appuyer sur la force mentale affichée à l’aller. Les Rhodaniens avaient arraché le nul dans les dernières secondes (CSC, 90e, 1-1).

Rendez-vous à Meyzieu pour les féminines

Le lendemain, les féminines seront les seules à animer la journée. La réserve recevra Albi pour un match capital dans la course au titre (15h). De nouveau victorieuses la semaine passée sur la pelouse de Bordeaux (0-2), les Lyonnaises restent sur une série de quatre succès consécutifs. Avec cinq points d’avance sur Cannes, les coéquipières de Soleina Chennouf seraient bien inspirées de distancer un concurrent direct. En effet, Albi accuse un retard de six unités sur le club rhodanien avant cette rencontre.

Un peu plus tôt, les U19 évolueront sur l’un des terrains voisins du centre de formation de Meyzieu avec la réception du Paris FC (14h30). En confiance après leur prestation aboutie lors de la dernière journée contre le FC Nantes (4-1), les partenaires de Romane Rafalski auront à cœur d’enchaîner à domicile. Reléguées à trois points du leader, le PSG, elles n’auront pas le droit à l’erreur si elles veulent continuer à croire en leur chance de titre.