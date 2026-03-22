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Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve ressort frustrée contre Dijon

  • par David Hernandez

    • Recevant l’ASPTT Dijon samedi soir à Décines, la réserve de l’OL a dû partager les points (0-0), malgré une nette domination.

    Dominer n’est pas gagner. La réserve de l’OL l’a appris à ses dépens samedi soir au GOLTC. N’ayant plus gagné en championnat depuis le 21 février dernier, les Lyonnais comptaient sur la venue de l’ASPTT Dijon, douzième sur quatorze dans la poule H, pour retrouver la joie des trois points. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais c’est finalement sur un score nul et vierge (0-0) que les deux formations se sont quittées à Décines. Renforcée par la présence d’Adil Hamdani, non retenu avec les pros, la réserve a largement eu la possession contre la formation bourguignonne.

    Un troisième match sans victoire

    Néanmoins, le bloc compact adverse n’a laissé que peu d’espace pour se créer de vraies occasions dangereuses. Yannis Lagha a bien pensé se retrouver en capacité d’ouvrir le score, le pied tendu du gardien de l’ASPTT Dijon a empêché ce but qui aurait fait du bien. L’OL a poussé, l’OL a tenté, a douté sur ce tir dijonnais venu s'écraser sur la barre mais l’OL ressort finalement frustré de ce match qui ne le fait pas avancer. À six journées de la fin, la réserve reste dans le ventre mou, à bonne distance de la relégation. Mais il faudrait quand même gagner un peu pour éviter de finir en roue libre.

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