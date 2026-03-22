Contre l’OL, Monaco récupère Dier et Diatta

Absents depuis quelques matchs, Eric Dier et Képrin Diatta ont fait le voyage jusqu’à Lyon. L’infirmerie de Monaco reste toutefois bien remplie au moment d’affronter l’OL ce dimanche (15h).

Avec les retours de Malick Fofana, Pavel Sulc et Afonso Moreira, Paulo Fonseca a retrouvé quelques solutions offensives bienvenues contre Monaco. Ce dimanche, le Portugais devrait pouvoir s’appuyer sur elles, plus ou moins longtemps, pour faire tomber un concurrent à l'Europe. Ce concurrent n’est lui aussi pas épargné par les absences pour blessures. Ciao Henrique, Salisu, Vanderson, Minamino ou encore Paulo Pogba n’ont pas fait le déplacement jusque dans la capitale des Gaules.

Plus de choix dans la rotation

Néanmoins, Sébastien Pocognoli peut compter sur deux retours, lui permettant d’avoir un peu plus de choix dans sa rotation en cours de match. Au Parc OL, Eric Dier et Krépin Diatta devraient logiquement s’asseoir sur le banc monégasque. Absent depuis le 31 janvier et une blessure au mollet, le polyvalent Anglais signe donc son retour dans le groupe de l’ASM. Diatta était lui absent depuis le 25 février dernier et le barrage de Ligue des champions contre le PSG en raison d’un pépin à la cuisse.

Le groupe de Monaco : HRADECKY, KÖHN, LIENARD - DIER, FAES, KEHRER, MAWISSA, NIBOMBÉ, OUATTARA, TEZE - AKLIOUCHE, BAMBA, CAMARA, COULIBALY, DIATTA, GOLOVIN, IDUMBO, ZAKARIA - ADINGRA, BALOGUN, BIERETH, FATI