OL - Monaco : sans Morton mais avec Moreira ?

Ce dimanche (15h), l'OL affronte l'AS Monaco avec l'espoir de relever la tête dans la course à l'Europe. Les Lyonnais devront faire sans Tyler Morton suspendu mais avec très certainement Afonso Moreira titulaire.

Relever la tête pour mieux travailler. Ce dimanche, l'OL sait que la mission s'annonce difficile face "à la meilleure équipe actuellement en Ligue 1" qu'est l'AS Monaco. Néanmoins, le club rhodanien sait qu'il doit se remettre la tête à l'endroit après sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Il sait surtout que face à un concurrent direct pour la Ligue des champions, il ne peut plus se permettre de perdre des points comme face à Strasbourg et à Marseille. Il faudra donc réussir à contrecarrer les plans monégasques, le tout sans Tyler Morton.

L'Anglais, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, reste le métronome du jeu de l'OL. Pourtant, Paulo Fonseca a tenu à minimiser cette absence. "Nous serons la même équipe malgré l’absence de Tyler. Cela ne changera pas l’organisation." Il y a toutefois une équipe avec l'ancien de Liverpool, capable de résister à la pression d'un pressing et de jouer vers l'avant, et sans. Avec l'absence de l'Anglais, Corentin Tolisso devrait ainsi occuper une position encore un peu plus reculée, avec Orel Mangala entré en jeu contre le Celta de Vigo ?

Encore trop juste pour Fofana

Cela semble le duo le plus plausible à l'heure actuelle. Mais dans le profil, on reste loin de ce que peut proposer Tyler Morton. Il va donc falloir s'ajuster à cette absence, mais il devrait ainsi y avoir quelques sourires dans les tribunes au moment de l'annonce de la composition d'équipe. Paulo Fonseca a laissé entendre que l'un des trois revenants de jeudi devrait débuter ce dimanche.

Pour Malick Fofana, cela semble un peu prématuré, lui qui n'a joué qu'une petite dizaine de minutes contre le Celta. Pour Moreira et Sulc, le doute est moins permis et une titularisation du Portugais permettrait de revenir à un système en 4-3-3, tout en ayant la possibilité de voir le numéro 17 occuper un rôle hybride de piston.

La composition probable de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Mangala, Nartey - Endrick, Yaremchuk, Moreira