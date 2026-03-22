OL - Monaco : sans Morton mais avec Moreira ?

Ce dimanche (15h), l'OL affronte l'AS Monaco avec l'espoir de relever la tête dans la course à l'Europe. Les Lyonnais devront faire sans Tyler Morton suspendu mais avec très certainement Afonso Moreira titulaire.
Relever la tête pour mieux travailler. Ce dimanche, l'OL sait que la mission s'annonce difficile face "à la meilleure équipe actuellement en Ligue 1" qu'est l'AS Monaco. Néanmoins, le club rhodanien sait qu'il doit se remettre la tête à l'endroit après sept matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Il sait surtout que face à un concurrent direct pour la Ligue des champions, il ne peut plus se permettre de perdre des points comme face à Strasbourg et à Marseille. Il faudra donc réussir à contrecarrer les plans monégasques, le tout sans Tyler Morton.
L'Anglais, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, reste le métronome du jeu de l'OL. Pourtant, Paulo Fonseca a tenu à minimiser cette absence. "Nous serons la même équipe malgré l’absence de Tyler. Cela ne changera pas l’organisation." Il y a toutefois une équipe avec l'ancien de Liverpool, capable de résister à la pression d'un pressing et de jouer vers l'avant, et sans. Avec l'absence de l'Anglais, Corentin Tolisso devrait ainsi occuper une position encore un peu plus reculée, avec Orel Mangala entré en jeu contre le Celta de Vigo ?
Encore trop juste pour Fofana
Cela semble le duo le plus plausible à l'heure actuelle. Mais dans le profil, on reste loin de ce que peut proposer Tyler Morton. Il va donc falloir s'ajuster à cette absence, mais il devrait ainsi y avoir quelques sourires dans les tribunes au moment de l'annonce de la composition d'équipe. Paulo Fonseca a laissé entendre que l'un des trois revenants de jeudi devrait débuter ce dimanche.
Pour Malick Fofana, cela semble un peu prématuré, lui qui n'a joué qu'une petite dizaine de minutes contre le Celta. Pour Moreira et Sulc, le doute est moins permis et une titularisation du Portugais permettrait de revenir à un système en 4-3-3, tout en ayant la possibilité de voir le numéro 17 occuper un rôle hybride de piston.
La composition probable de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Mangala, Nartey - Endrick, Yaremchuk, Moreira
Pitié pas le plot ukrainien , faire jouer Sulc d'entrée à sa place .
Perdu pour perdu autant jouer tapis .
Salut juni38 ho ! Mais tu disais inenvisageable de faire débuter un des 3 jeudi et là faudrait tenter ?
Mmm je crois surtout que ce sera ses résultats physiques qui détermineront s’il peut jouer.
Pour moi l’absence de Morton est avec le cumul de fatigue assez problématique. En plus nos gros joueurs sont en récupération….
Non on va pas gravir l’Everest aujourd’hui. On attendra la semaine prochaine pour lancer le sprint final.
Monaco prépare son match depuis dimanche dernier, c’est totalement inéquitable de toute façon.
salut cavegone , oui après réflexion , si on commence encore avec la même équipe et des tessmann , abner , et autres yaremchuk , on va se ramasser et en beauté .
Alors perdu pour perdu je lance les deux direct dans le match ( sous réserve qu'il n'y ait pas de risque pour leur intégrité physique ) .
la semaine prochaine il n'y aura plus de matchs pour se relancer
Je vous trouve dur avec Yaremchuk. Il faut surtout l’utiliser pour ses qualités…au lieu de lui mettre Endrick dans les pattes (ils ne sont pas du tout compatibles).
Par pitié arrêtons avec le 352…
Je vais aller à contre-courant de ce que tout le monde dit (ok c'est certainement mon côté affectif)...
Je prédis un match horrible ou nous allons cadenassé le jeu avec peu de spectacle pour une victoire 1 0 dans la douleur. La côte est à 9,50, ne me remercier pas c'est cadeau. Je vous laisse débattre sur le buteur.