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Malick Fofana lors d'OL - Monaco
Malick Fofana lors d’OL – Monaco (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)

OL - AS Monaco : avant-match, horaire et diffusion TV

  • par Elohan Latta

    • Après son revers face au Celta (0-2), l’OL reçoit Monaco ce dimanche (15h). Retrouvez toutes les infos pratiques : avant-match, horaire et diffusion TV.

    Avant-match

    Que les temps sont durs à Décines. En s’inclinant face au Celta en huitième de finale retour jeudi (0-2), l’OL a mis fin à ses ambitions européennes. Réduits à 10 dès la 18e minute de jeu après l’expulsion de Moussa Niakhaté, les Lyonnais n’ont jamais réussi à exister. Et au vu de leur entame de match, les joueurs de Paulo Fonseca n’avaient clairement pas besoin de ça. Pris à la gorge par un pressing constant des Galiciens, l’OL a peiné dans tous les compartiments du jeu. Une défaillance qui ne s'est guère améliorée au fil de la rencontre. Et qui leur a coûté leur place dans la compétition.

    Voilà désormais sept matchs consécutifs que les coéquipiers de Tyler Morton (suspendu pour la réception de l'ASM) n’ont plus connu la victoire. Faut-il tirer la sonnette d’alarme ? L’OL est-il en crise ? Ces dernières semaines, le coach PauloFonseca s’était pourtant montré optimiste. Sans sembler réellement inquiet par le niveau de jeu de son équipe, la fatigue et les absences ont un temps servi d’explication, masquant les difficultés d’un collectif en perte de repères. Avant de recevoir l’AS Monaco, difficile de dégager des signaux positifs, si ce n’est les retours d’Afonso Moreira, Pavel Šulc et Malick Fofana.

    De son côté, Monaco arrive avec de solides arguments. Galvanisés par cinq victoires consécutives, les hommes de Sébastien Pocognoli pourraient bien frapper un grand coup à Décines. Actuellement distancés de quatre points par l’OL, une victoire en terre lyonnaise relancerait totalement la course à la Ligue des champions. Face à une équipe monégasque en pleine confiance, l'OL aura fort à faire pour ne pas, encore un petit plus, s'enfoncer dans la crise.

    La compo probable : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Mangala, Nartey - Endrick, Yaremchuk, Moreira

    À quelle heure se jouera OL - AS Monaco ?

    Le coup d’envoi sera donné à 15h à Décines dans un Parc OL qui s'annonce plein à craquer. L’arbitre international français François Letexier sera au sifflet pour diriger la rencontre.

    Sur quelle chaîne sera diffusée OL - AS Monaco ?

    La rencontre entre Rhodaniens et Monégasques sera la seule de cette 27ᵉ journée de Ligue 1 diffusée sur beIN SPORTS. La prise d’antenne débutera dès 14h. Daniel Bravo et Christophe Josse seront aux commentaires. John Ferreira sera en bord terrain pour animer l’avant-match et recueillir les réactions à chaud à la mi-temps et au coup de sifflet final.

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