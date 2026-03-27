Les joueurs lyonnais ont rappelé qu'OL Lyonnes aura besoin de l’appui du public pour éliminer Wolfsburg jeudi prochain.

Un appel à la hauteur de l’événement. Jeudi 2 avril (21h), OL Lyonnes retrouvera Wolfsburg pour le quart de finale retour de la Ligue des champions féminine. Après une défaite en Allemagne lors du premier acte (1-0), les partenaires de Wendie Renard auront à cœur de retrouver le goût de la victoire à Décines. En effet, les Lyonnaises ont de quoi être revanchardes puisque la défaite subie de l'autre côté du Rhin a mis fin à une série d’invincibilité qui durait depuis avril 2025.

Des animations en avant-match

Animées par cette rage de vaincre, les joueuses de Jonatan Giráldez entreront sur la pelouse du Parc OL avec détermination. À l’approche de ce match capital, Corentin Tolisso, Clinton Mata et Tyler Morton ont pris la parole sur les réseaux sociaux de l’Olympique lyonnais. Dans une vidéo d’une trentaine de secondes, les hommes de Paulo Fonseca ont invité les supporters des Fenottes à venir en nombre pour encourager* les coéquipières de Selma Bacha.

L'affluence à Wolfsburg déjà dépassée à Décines

Sur place, une Roller Disco Party géante ou encore un karaoké spécial années 90 seront également organisés en avant-match (18h30 - 20h30). À six jours de la rencontre, l’affluence au Grand Stade dépasse déjà le nombre de spectateurs présents à Wolfsburg lors du match aller (5 089). Un soutien précieux qui pourrait aider les Lyonnaises à rejoindre le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

* Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.