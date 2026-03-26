Première défaite depuis avril 2025 pour OL Lyonnes

Invaincu cette saison, OL Lyonnes est tombé pour la première fois mardi à Wolfsburg (1-0). Son premier revers depuis le 27 avril 2025, déjà en Ligue des champions.

Voilà un défi à la mesure de cette équipe qui souhaite tout gagner. Jeudi prochain, OL Lyonnes sera dos au mur en quarts de finale de la Ligue des champions. D'une part car il n'a pas su manœuvrer un Wolfsburg très solide mardi (1-0), et de l'autre parce qu'il n'a pas eu la réussite escomptée. On pense au poteau de Kadidiatou Diani et au potentiel penalty non sifflé pour une main qui a dévié la frappe de Tabitha Chawinga. Au coup d'envoi de la seconde manche, les joueuses de Jonatan Giráldez seront donc éliminées.

33 matchs sans défaite avant Wolfsburg

D'ailleurs, c'est un petit coup d'arrêt pour l'entraîneur espagnol, qui avait jusqu'à présent enregistré 28 victoires et 2 matchs nuls en 30 rencontres. Une première défaite pour lui et son équipe cette saison. Le club n'avait plus connu de résultat négatif depuis un long moment, près de 11 mois. En effet, son dernier revers remonte au 27 avril 2025. C'était déjà en Coupe d'Europe.

Au stade des demi-finales, lorsqu'Arsenal était venu gagner au Parc OL au retour. Un score sans appel (1-4), après un effondrement total de la formation rhodanienne qui avait gagné 2 à 1 à Londres. Fin de série donc pour les Lyonnaises (33 sorties sans perdre), en espérant que cela ne présage pas d'une fin d'exercice en eau de boudin pour ce groupe. Réaction très attendue dans une semaine à la maison*, sous peine de prendre la porte bien plus tôt que prévu.

*Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.