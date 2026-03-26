Première défaite depuis avril 2025 pour OL Lyonnes

Invaincu cette saison, OL Lyonnes est tombé pour la première fois mardi à Wolfsburg (1-0). Son premier revers depuis le 27 avril 2025, déjà en Ligue des champions.
Voilà un défi à la mesure de cette équipe qui souhaite tout gagner. Jeudi prochain, OL Lyonnes sera dos au mur en quarts de finale de la Ligue des champions. D'une part car il n'a pas su manœuvrer un Wolfsburg très solide mardi (1-0), et de l'autre parce qu'il n'a pas eu la réussite escomptée. On pense au poteau de Kadidiatou Diani et au potentiel penalty non sifflé pour une main qui a dévié la frappe de Tabitha Chawinga. Au coup d'envoi de la seconde manche, les joueuses de Jonatan Giráldez seront donc éliminées.
33 matchs sans défaite avant Wolfsburg
D'ailleurs, c'est un petit coup d'arrêt pour l'entraîneur espagnol, qui avait jusqu'à présent enregistré 28 victoires et 2 matchs nuls en 30 rencontres. Une première défaite pour lui et son équipe cette saison. Le club n'avait plus connu de résultat négatif depuis un long moment, près de 11 mois. En effet, son dernier revers remonte au 27 avril 2025. C'était déjà en Coupe d'Europe.
Au stade des demi-finales, lorsqu'Arsenal était venu gagner au Parc OL au retour. Un score sans appel (1-4), après un effondrement total de la formation rhodanienne qui avait gagné 2 à 1 à Londres. Fin de série donc pour les Lyonnaises (33 sorties sans perdre), en espérant que cela ne présage pas d'une fin d'exercice en eau de boudin pour ce groupe. Réaction très attendue dans une semaine à la maison*, sous peine de prendre la porte bien plus tôt que prévu.
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La victoire, on y croit... ne soyons pas défaitiste... 🤞🤝😉
Et puis... c'est l'anniversaire d'Inès aujourd'hui ! 23 printemps ! 💐🌼🪴🌹🌺
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"28 victoires et 2 matchs nuls en 30 rencontres. "
Est ce que vous pensez que ça aide à développer le football féminin , une telle hégémonie , un tel écart avec ses concurrents ?
C'est pareil ailleurs. Dans ces 28 victoires, on en trouve 5 en UWCL, contre l'Atletico, Man Utd, Arsenal, Wolfsburg notamment. Des clubs étrangers tous en haut de tableau de leurs championnats. Il y en a d'ailleurs 3 en quarts d'UWCL... Pour y remédier, il faut que les autres investissent. En France, ça va prendre du temps...
Ce que je déplore un peu, après avoir vu les quarts, c'est qu'on est la seule équipe qui affronte un bloc bas de 5 défenseures + 4 milieux. Tous les autres matchs étaient ouverts.
Certaines défaites sont les bienvenues pour se sortir du confort des victoires qui s'enchaînent.
Après une entame trop molle face à la fougue allemande qui a "bouffé" notre milieu et la double cagade qui amène le but... gros point positif : le coach réajuste les positionnements et s'adapte au jeu inattendu de Wofsburg.
Lui l'a fait en 20mn, et les Allemandes n'ont plus jamais été en mesure de faire le break.
En deuxième mi-temps, la rapidité et la précision leur a logiquement fait défaut vu l'engagement et l'énergie dépensée en première... elles ont reculé et quand elles commençaient à piocher la réussite n'était pas avec nos Fenottes... dommage !
C'est clair que notre pressing plus haut, plus appuyé aurait dû nous amener davantage d'occasions de but... mais, là encore, notre milieu n'a pas eu le rendement nécessaire et suffisant pour bonifier tous les seconds ballons.
Tout peut se corriger c'est évident, mais attention quand même, ces allemandes sont rapides et mettent beaucoup beaucoup d'engagement, elles n'ont pas les pieds carrés, certes, mais font des fautes et des erreurs quand on les presse davantage.
J'espère que ça les réveillera, surtout. Le match à Arsenal n'était pas abouti, mais on s'en était sorti. Au retour, on avait pris une douche froide. Peut-être que cette défaite sera un électrochoc comme en 2022 ou 2023, même si nous avions été éliminés cette année la.
Au passage, j'ai entendu que les joueuses étaient toujours mal placées pour recevoir les centres. Pour avoir revu le match à tête reposée, ce n'est pas vrai. Il y a un souci : on ne fait plus de centres en première intention. Pourtant, c'est ce que nos attaquantes recherchent, c'est pourquoi elles finissaient arrêtées proche de la gardienne, car le centre qu'elles demandent n'arrive pas. Soit elles doivent s'adapter, retarder leurs appels, mais on perd tout le bénéfice d'une attaque rapide, soit les centreuses s'adaptent et centrent en première intention en cherchant une zone. En regardant calmement, c'est à s'arracher les cheveux de voir la touche de trop faite constamment. Au milieu, sur les ailes... Comment perturber un bloc de cette façon ?