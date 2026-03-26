OL : des matchs internationaux cruciaux pour les Lyonnais

Combien de Lyonnais iront au Mondial l'été prochain ? Adam Karabec, Pavel Šulc (Tchèquie) et Noah Nartey (Danemark), Roman Yaremchuk (Ukraine) disputeront les barrages ce jeudi.

Moussa Niakhaté (Sénégal), Nicolas Tagliafico (Argentine), voire Tanner Tessmann (États-Unis) et Endrick (Brésil)... Sur la fin de saison, de nombreux Lyonnais auront sûrement un peu en tête le Mondial 2026. Ils ont évidemment sept rencontres avec l'OL avant le grand tournoi, mais ils ont des places à gagner, ou à conserver, dans leur sélection respective. D'autres en revanche doivent encore composter leur ticket.

Ce sera le cas du Danois Noah Nartey, de l'Ukrainien Roman Yaremchuk, ainsi que des Tchèques Adam Karabec et Pavel Šulc. Les trois hommes participeront aux barrages sur cette trêve internationale. Première étape à franchir, les demi-finales qui ont lieu ce jeudi 26 mars. Le Danemark affrontera la Macédoine du Nord à 20h45. L'occasion potentiellement pour le milieu de terrain de vivre sa première cape chez les A.

Vers une finale Danemark - Tchèquie ?

Largement favori, le pays nordique pourrait, en cas de succès, retrouver la Tchèquie. Cette dernière reçoit l'Irlande à Prague au même moment. La bataille devrait être bien plus compliquée pour les deux attaquants. À voir notamment comment sera géré Pavel Šulc, de retour de blessure depuis une semaine avec son club.

Dans une autre branche du tableau, l'Ukraine fera face à la Suède. Un joli choc pour Roman Yaremchuk et ses compatriotes. Le vainqueur se mesurera ensuite à la Pologne ou à l'Albanie. Des matchs capitaux et sans filet pour ces nations européennes dans leur quête de Coupe du monde.

Nous aurons également deux affiches amicales ce jeudi. Une prestigieuse, avec un Brésil - France aux États-Unis. Endrick, de retour avec la Seleção, cherchera à convaincre Carlo Ancelotti de l'emmener en Amérique du Nord l'été prochain. Coup d'envoi de la partie, à 21 heures. Enfin, le gardien Yvan Konan poursuit sa route avec la Côte d'Ivoire. Il défiera le Maroc à Rabat dans le cadre d'une double confrontation. L'autre duel aura lieu le 30 mars.