Actualités
Adam Karabec avec la République tchèque
Adam Karabec avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

OL : des matchs internationaux cruciaux pour les Lyonnais

  • par Gwendal Chabas

    • Combien de Lyonnais iront au Mondial l'été prochain ? Adam Karabec, Pavel Šulc (Tchèquie) et Noah Nartey (Danemark), Roman Yaremchuk (Ukraine) disputeront les barrages ce jeudi.

    Moussa Niakhaté (Sénégal), Nicolas Tagliafico (Argentine), voire Tanner Tessmann (États-Unis) et Endrick (Brésil)... Sur la fin de saison, de nombreux Lyonnais auront sûrement un peu en tête le Mondial 2026. Ils ont évidemment sept rencontres avec l'OL avant le grand tournoi, mais ils ont des places à gagner, ou à conserver, dans leur sélection respective. D'autres en revanche doivent encore composter leur ticket.

    Ce sera le cas du Danois Noah Nartey, de l'Ukrainien Roman Yaremchuk, ainsi que des Tchèques Adam Karabec et Pavel Šulc. Les trois hommes participeront aux barrages sur cette trêve internationale. Première étape à franchir, les demi-finales qui ont lieu ce jeudi 26 mars. Le Danemark affrontera la Macédoine du Nord à 20h45. L'occasion potentiellement pour le milieu de terrain de vivre sa première cape chez les A.

    Vers une finale Danemark - Tchèquie ?

    Largement favori, le pays nordique pourrait, en cas de succès, retrouver la Tchèquie. Cette dernière reçoit l'Irlande à Prague au même moment. La bataille devrait être bien plus compliquée pour les deux attaquants. À voir notamment comment sera géré Pavel Šulc, de retour de blessure depuis une semaine avec son club.

    Dans une autre branche du tableau, l'Ukraine fera face à la Suède. Un joli choc pour Roman Yaremchuk et ses compatriotes. Le vainqueur se mesurera ensuite à la Pologne ou à l'Albanie. Des matchs capitaux et sans filet pour ces nations européennes dans leur quête de Coupe du monde.

    Nous aurons également deux affiches amicales ce jeudi. Une prestigieuse, avec un Brésil - France aux États-Unis. Endrick, de retour avec la Seleção, cherchera à convaincre Carlo Ancelotti de l'emmener en Amérique du Nord l'été prochain. Coup d'envoi de la partie, à 21 heures. Enfin, le gardien Yvan Konan poursuit sa route avec la Côte d'Ivoire. Il défiera le Maroc à Rabat dans le cadre d'une double confrontation. L'autre duel aura lieu le 30 mars.

    à lire également
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL avant le sprint final

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Adam Karabec avec la République tchèque
    OL : des matchs internationaux cruciaux pour les Lyonnais 09:25
    Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
    Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL avant le sprint final 08:40
    Pavel Sulc lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : l'OL a-t-il les moyens de remporter la course à l'Europe ? 08:00
    Florent Sanchez, milieu de l'OL
    Florent Sanchez (ex-OL) a "préféré avancer étape par étape" 07:30
    Nicolas Tagliafico ne comprenant pas son rouge lors d'OL - Brest
    OL : trois matchs de suspension pour Tagliafico, un pour Maciel 25/03/26
    Alice Sombath contre Dijon
    Le calendrier d'OL Lyonnes pour la fin de la Première Ligue dévoilé 25/03/26
    Tyler Morton averti par Jérôme Brisard lors d'OM - OL
    L’OL sur le podium des équipes les plus fautives de Ligue 1 25/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonatan Giraldez lors d'OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes : avec la défaite à Wolfsburg, Giraldez fait moins bien que Montemurro 25/03/26
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    CAN 2025 : le Sénégal de Moussa Niakhaté va s'exprimer sur la perte du titre 25/03/26
    Tyler Morton à l'échauffement avant OL - Getafe
    Ancien de Liverpool, Morton (OL) salue le départ de Salah 25/03/26
    Ernest Nuamah, ailier de l'OL
    OL : Ernest Nuamah a deux semaines pour retrouver du rythme 25/03/26
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    Yaremchuk : "L’OL ? Une expérience formidable comme joueur et personne" 25/03/26
    Vignette TKYDG 23 03 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 23 mars en podcast 25/03/26
    Khalis Merah sous le maillot de la France
    OL : les jeunes internationaux lyonnais à l’œuvre ce mercredi 25/03/26
    Endrick lors d'OL - Monaco
    OL - Monaco (1-2) : faute sur Endrick ? La DTA fait l'impasse sur l'action 25/03/26
    Selma Bacha (OL féminin) contre Wolfsburg
    Bacha après Wolfsburg - OL (1-0) : "On garde espoir" 25/03/26
    Fabio Grosso, entraîneur de l'OL
    Fabio Grosso (ex-OL) encore traumatisé par le caillassage à Marseille 25/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut