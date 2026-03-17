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Endrick à l'entraînement de l'OL
Endrick à l’entraînement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Endrick retrouve la sélection brésilienne

  • par Gwendal Chabas

    • Pour la première fois depuis un an, Endrick évoluera avec le Brésil. Carlo Ancelotti l'a appelé pour les matchs amicaux face à la France et la Croatie.

    Ça n'arrangera pas les affaires du staff et de Paulo Fonseca au vu de l'enchaînement de ces dernières semaines. Cependant, sur le plan personnel, Endrick a certainement été heureux d'apprendre lundi soir qu'il allait retrouver la Seleção. Car il était venu à l'OL pour ça, avoir du temps de jeu et démontrer ses qualités.

    Visiblement, ses performances avec l'Olympique lyonnais ont plu à Carlo Ancelotti, son sélectionneur. L'ancien entraîneur du PSG a fait appel à lui dans sa liste pour les affiches internationales à venir. Il figure aux côtés de Vinicius, Gabriel Martinelli ou encore Raphinha. Les Brésiliens défieront la France puis la Croatie les 26 mars et 1er avril. L'occasion pour l'attaquant de renouer avec son équipe nationale pour la première fois depuis un très long moment.

    Dernière cape le 26 mars 2025 face à l'Argentine

    Le footballeur de 19 ans, capé à 14 reprises avec le Brésil, n'a plus joué avec son pays depuis le 26 mars face à l'Argentine. S'il participe au choc contre le Bleu, il fêtera sa 15e sélection un an jour pour jour après la précédente. Dans son objectif de disputer la Coupe du monde l'été prochain, le voilà dans les temps de passage. Il reste néanmoins à satisfaire les exigences de Carlo Ancelotti pour faire le voyage en Amérique du Nord.

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