Ligue 1 : les meilleures actions d'Endrick avec l'OL (vidéo)

Resté seulement cinq mois en France, Endrick a laissé derrière lui des images marquantes. La LFP a compilé cela dans une vidéo de ses meilleures actions avec l'OL.

8 buts et 8 passes décisives en 21 rencontres avec l'OL. Endrick a plutôt rentabilisé son prêt en France, même si ses cinq mois n'auront pas toujours été très linéaires avec le jeune attaquant du Real Madrid. Aujourd'hui à la Coupe du monde avec le Brésil, le joueur de 19 ans sera un des dossiers chauds de l'été lors du mercato, car il n'est pas encore acquis qu'il reste à la "Maison Blanche" si son temps de jeu n'est pas suffisant.

L'exposition de la Ligue a augmenté avec le Brésilien

En attendant, la Ligue propose aux supporters de l'Olympique lyonnais de se remémorer les meilleurs moments du Brésilien dans le championnat. On se souvient par exemple de ses buts face au PSG (1-2) ou Rennes (4-2), de quelques gestes techniques de classe, sans oublier ses sept offrandes en Ligue 1. Le tout est compilé dans cette vidéo disponible sur YouTube. La compétition a d'ailleurs particulièrement profité de cette exposition à l'international. D'où sa volonté sans doute de surfer sur la vague avant la saison 2026-2027.