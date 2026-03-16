Au lendemain du nul de l'OL au Havre, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" revient sur cette performance, ainsi que cette semaine charnière qui se profile avec le retour contre le Celta en Ligue Europa et la réception de Monaco en Ligue 1.

Les temps sont durs à Décines. Après l'incroyable série de treize victoires de suite, l'OL se retrouve plongé dans une spirale bien plus négative. Si la formation lyonnaise ne perd plus, elle n'arrive pas plus à gagner. Dimanche, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont signé un quatrième nul consécutifs toutes compétitions confondues. Malgré une infériorité du Havre pendant plus de 35 minutes, les Lyonnais ont été incapables de trouver la faille au Stade Océane. Un nul 0-0 qui confirme les limites actuelles de l'effectif rhodanien, encore et toujours confronté à des blessures. Après la rencontre, Paulo Fonseca a annoncé "espérer des retours" contre le Celta de Vigo, jeudi en Ligue Europa, et/ou contre Monaco, trois jours plus tard en Ligue 1.

Cette semaine s'annonce charnière pour l'OL dans les deux compétitions. Mais la question qui se pose en cas de qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa est la suivante : le club doit-il prioriser cette compétition par rapport au championnat où l'étau s'est resserré au gré des mauvais résultats ? Pour y répondre, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" sera accompagné par une figure de la gastronomie lyonnaise : le chef Christophe Marguin.

Rappelons que TKYDG vous attend sur ses différentes plateformes les lundis à partir de 19 heures : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV. Un programme entièrement gratuit.