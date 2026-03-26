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Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l'OM
Pavel Sulc et Afonso Moreira (OL), face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 - Discipline : où en sont les joueurs de l'OL avant le sprint final

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • C'est un point qui pourrait compter lors des sept dernières journées, surtout à l'OL. Avant le sprint final, aucun Lyonnais n'est en sursis au sujet des avertissements.

    Clinton Mata au Havre (0-0), Tyler Morton face à Monaco (1-2) puis maintenant Nicolas Tagliafico. Ces dernières semaines, l'OL a dû composer avec les blessures certes, mais aussi avec les suspendus. L'Angolais et l'Anglais ont écopé de "seulement" une rencontre de suspension pour une accumulation d'avertissements. L'Argentin, lui, paie bien plus cher son tacle dangereux contre l'ASM.

    Il ne sera pas disponible pour aider l'Olympique lyonnais avant la réception d'Auxerre le 25 avril. La commission de discipline lui a infligé une punition de trois matchs, ce qui portera à quatre son total cette saison. Particulièrement pénalisés ces dernières semaines, les Rhodaniens seront-ils moins sanctionnés au retour de la trêve ? Ce serait une bonne chose en vue du sprint final, car chaque absence pourrait peser très lourd.

    Moreira et Šulc ont un joker avant la suspension

    Heureusement, serait-on tenté d'écrire, plus aucun joueur de Paulo Fonseca n'est en sursis pour ses cartons jaunes. Jusqu'à peu, c'était le cas des trois éléments cités ici. Mais plus maintenant puisqu'ils ont purgé, ou s'apprêtent à le faire, leur peine. Attention tout de même, car trois footballeurs ne sont plus très loin des cinq "biscottes".

    C'est le cas d'Ainsley Maitland-Niles, encore à l'infirmerie, mais surtout du duo Pavel Šulc - Afonso Moreira si précieux pour l'OL. Les trois hommes affichent aujourd'hui trois avertissements au compteur. Ils ne doivent donc pas en prendre deux autres sur les dernières parties à disputer, sous peine de manquer une confrontation qui pourrait être cruciale pour l'équipe dans la course à la Ligue des champions.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 26 Mar 26 à 9 h 01

      👍 on est d'accord

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