Ligue 1 : l'OL a-t-il les moyens de remporter la course à l'Europe ?

Cette fois-ci, nous y sommes. Le sprint final de Ligue 1 sera lancé après la trêve internationale. L'OL est en lice pour le podium, mais il peut aussi reculer bien plus bas au classement.

Nous sommes entrés de plain-pied dans la période printanière. Dans l'univers sportif, c'est l'heure des rencontres couperets, celles qui ne permettent aucun retour en arrière. L'OL aurait aimé être encore en lice en Ligue Europa pour revivre ce grand frisson. Après l'échec face au Celta de Vigo, il n'a plus que la Ligue 1, ce qui reste déjà un gros dossier à gérer.

Car malgré ses cinq sorties sans succès en championnat, il est toujours dans le top 4, à portée du podium (deux longueurs de Marseille). On sent bien que l'Olympique lyonnais a du mal à digérer l'enchaînement des affiches et que les éliminations ont touché le groupe, au moins inconsciemment. Mais il a encore un coup à jouer pour retrouver la plus belle compétition européenne.

Qui finira hors du top 6 ?

Sauf que son avance sur ses poursuivants a logiquement fondu. Désormais, Lille est à égalité, Monaco un point derrière et Rennes à deux unités. La lutte entre les cinq formations s'annonce donc épique, sachant que le 7e pourrait manquer la qualification en coupe d'Europe. Les enjeux sont donc colossaux sur avril-mai.

Sept journées pour changer le destin d'une formation qu'on n'imaginait pas à cette position à l'été 2025. "Il faut être cohérent, savoir d'où on vient et se rappeler du contexte. L'année est belle, on prend du plaisir. Arrêtons de juger sous le prisme gagner ou perdre. Ils n'allaient pas soulever la Ligue Europa, on l'a dit ici. La Coupe de France à la rigueur, mais actuellement, la Ligue 1 est la porte d'accès à la Ligue des champions. Il faut concentrer toutes les forces vers cet objectif qui normalement n'était pas atteignable, a exhorté notre consultant Nicolas Puydebois. Ils s'en sont donnés les moyens en arrachant les victoires qu'il fallait."

À vrai dire, tout dépendra de comment le vestiaire récupérera durant la trêve. Il a achevé ce mois de mars sur les rotules, et cela a coûté cher aux Rhodaniens. Leur série de huit duels sans victoire ne plaide pas en leur faveur, mais ils ont encore une belle page à écrire. "La saison est pour l'instant correcte avec cette 4e place et les parcours dans les différentes coupes. Maintenant, attention, car la fin peut être dramatique s'ils ne se remettent pas à remporter des matchs. Les affiches à venir sont primordiales, rien que pour la confiance", insistait Enzo Reale dans Tant qu'il y aura des Gones.

Le six sur six obligatoire face à Angers et Lorient

L'OL ira à Angers puis recevra Lorient après la coupure. Ces deux confrontations nous en diront davantage sur son potentiel pour finir l'exercice. Et Paulo Fonseca sera particulièrement scruté dans ce sprint final. "Il a du mal à gérer ces moments-là, et aujourd'hui, il ne trouve pas les ressorts pour faire repartir son équipe, s'inquiétait l'ex-gardien, triple champion de France (2003-2005). On a déjà eu le cas l'an passé avec Manchester United et Saint-Étienne."

Chez les joueurs, et c'est tout à fait logique, on tient un discours qui se veut encourageant. "Je pense qu'il faut faire le dos, travailler, ça passera par là. En ce moment, c'est compliqué, mais si on reste unis, on arrivera à relever la tête. On a encore notre destin entre nos mains", a martelé le capitaine Corentin Tolisso face à la presse, après un échange avec les supporters.

Une concurrence féroce et mieux armée

Présentement néanmoins, la dynamique de ses concurrents - Monaco et Lille - et l'effectif marseillais ne plaident pas en sa faveur dans cette lutte. "Je doute car l'Olympique lyonnais est dans le dur. Physiquement et techniquement, on sent les gars empruntés. J'ai du mal à croire qu'il terminera sur le podium ou 4e", prévoyait Enzo Reale.

Idem pour son compère de TKYDG. "J'adorerais dire oui parce qu'avec ce qu'ils produisent et transmettent, j'aimerais que l'OL soit récompensé. Les seuls motifs d'espoir, ce sont les retours des blessés, observait Nicolas Puydebois. Mais ma réponse raisonnée le voit plutôt terminer 5e ou 6e car tu as les limites de tes capacités." À voir si le groupe rhodanien peut retrouver des forces à jeter dans ces ultimes batailles.