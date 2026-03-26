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Florent Sanchez, milieu de l'OL
Florent Sanchez, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

Florent Sanchez (ex-OL) a "préféré avancer étape par étape"

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Ancien milieu de terrain de l’OL, Florent Sanchez est revenu sur son aventure lyonnaise. Longtemps prêté, il a finalement trouvé sa place à l’US Orléans, en National.

    Florent Sanchez n’était encore qu’un enfant de 7 ans lorsqu’il a rejoint l’Olympique lyonnais en 2009. Après une formation réussie dans les rangs du club rhodanien, les portes du monde professionnel s’étaient ouvertes à lui. Le 2 décembre 2020, le milieu de terrain avait signé son premier contrat professionnel avec son club formateur.

    À seulement 17 ans, il avait été lancé dans le grand bain par Rudi Garcia, le 6 février 2021 face à Strasbourg (3-0). Mais la suite de son histoire s’est écrite loin de Décines. Prêté successivement au FC Villefranche Beaujolais, à Volendam puis au RWDM Brussels, le natif de Vaulx-en-Velin ne retrouvera plus le chemin du Parc OL.

    "Mon objectif a toujours été de jouer"

    Mis à pied en cours de saison dernière, il rebondit à l’US Orléans, où il semble enfin s’épanouir. Le joueur de 22 ans est revenu sur son aventure en terre lyonnaise : "J’ai préféré avancer étape par étape, même si le chemin est plus long et difficile. Mon objectif a toujours été de jouer plutôt que de rester sur le banc. Je n’ai donc pas hésité à descendre dans les divisions inférieures pour gagner du temps de jeu. Aujourd’hui, je pense être récompensé. Je sais où je veux aller et, si j’y parviens, cette réussite sera encore plus belle au vu des efforts fournis", a-t-il confié lors d’un entretien avec la FFF.

    Élu joueur du mois de février et actuellement meilleur passeur de National, Florent Sanchez confirme sa montée en puissance à l’US Orléans, où il s’impose désormais comme un élément clé de son effectif.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Cicinho2 - jeu 26 Mar 26 à 8 h 03

      Joueur qui était annoncé en même temps que Cherki, bon tireur de cpa, mais manquant un peu d’intensité pour la l1
      Je lui souhaite de continuer à progresser et monter les échelons

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