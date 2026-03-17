OL : Noah Nartey va découvrir la sélection danoise

Le milieu de terrain de 20 ans a été appelé pour la première fois avec le Danemark. Il disputera un match crucial face à la Macédoine du Nord.

Déjà deux joueurs en moins à Décines lors de la trêve internationale. Après la convocation d’Endrick avec le Brésil, Noah Nartey va lui aussi s’envoler pour rejoindre sa sélection : le Danemark. Ce mardi, le milieu de terrain arrivé cet hiver à l’OL a été appelé par son sélectionneur Brian Riemer. Un baptême du feu pour le joueur, élu "pépite du mois" de février en Ligue 1.

En effet, bien que Noah Nartey soit un habitué des sélections de jeunes avec son pays (36 apparitions entre les U17 et les U21), il s’agira de son premier rassemblement avec les A. Un moment déjà marquant, qui le sera d’autant plus puisqu’il y retrouvera son frère, Nikolas, qui évolue au VfB Stuttgart.

Une possible rencontre face aux Tchèques de l'OL

Durant ce rassemblement, les Danois affronteront la Macédoine du Nord le 26 mars prochain lors de la demi-finale des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En cas de victoire, le numéro 99 pourrait retrouver ses coéquipiers Pavel Šulc (s'il est convoqué) et Adam Karabec.

En effet, les Tchèques se trouvent au même stade de la compétition. Ils affronteront l’Irlande pour tenter de décrocher leur billet pour la finale des qualifications au Mondial en Amérique du Nord. Cela signifie que l'un des camps ne verra pas la grande compétition l'été prochain. Espérons, pour le staff lyonnais, que les internationaux ne laisseront pas trop de plumes dans ces rencontres printanières avant d'entamer le sprint final pour la course à l'Europe.