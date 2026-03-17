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Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
Noah Nartey buteur lors d’OL – Lille (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Noah Nartey va découvrir la sélection danoise

  • par Elohan Latta
  • 2 Commentaires

    • Le milieu de terrain de 20 ans a été appelé pour la première fois avec le Danemark. Il disputera un match crucial face à la Macédoine du Nord.

    Déjà deux joueurs en moins à Décines lors de la trêve internationale. Après la convocation d’Endrick avec le Brésil, Noah Nartey va lui aussi s’envoler pour rejoindre sa sélection : le Danemark. Ce mardi, le milieu de terrain arrivé cet hiver à l’OL a été appelé par son sélectionneur Brian Riemer. Un baptême du feu pour le joueur, élu "pépite du mois" de février en Ligue 1.

    En effet, bien que Noah Nartey soit un habitué des sélections de jeunes avec son pays (36 apparitions entre les U17 et les U21), il s’agira de son premier rassemblement avec les A. Un moment déjà marquant, qui le sera d’autant plus puisqu’il y retrouvera son frère, Nikolas, qui évolue au VfB Stuttgart.

    Une possible rencontre face aux Tchèques de l'OL

    Durant ce rassemblement, les Danois affronteront la Macédoine du Nord le 26 mars prochain lors de la demi-finale des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En cas de victoire, le numéro 99 pourrait retrouver ses coéquipiers Pavel Šulc (s'il est convoqué) et Adam Karabec.

    En effet, les Tchèques se trouvent au même stade de la compétition. Ils affronteront l’Irlande pour tenter de décrocher leur billet pour la finale des qualifications au Mondial en Amérique du Nord. Cela signifie que l'un des camps ne verra pas la grande compétition l'été prochain. Espérons, pour le staff lyonnais, que les internationaux ne laisseront pas trop de plumes dans ces rencontres printanières avant d'entamer le sprint final pour la course à l'Europe.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - mar 17 Mar 26 à 17 h 39

      ça ne serait pas la première fois qu'un de nos joueurs pas apte à jouer avec son club, soit convoqué avec sa sélection + joue pour sa sélection (Memphis, revenu blessé en plus et pour un match amical 😠)

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    2. Avatar
      OL Fans CZ SK - mar 17 Mar 26 à 17 h 45

      Les gars, avant de commencer à râler sur la convocation d’un Šulc blessé, comprenez que c’est un barrage pour la Coupe du monde et que Šulc est le meilleur joueur tchèque. Je comprends qu’il veuille y aller et aider la sélection. En même temps, en tant que Tchèque, je préférerais qu’il reste à Lyon et qu’il fasse l’impasse sur la sélection, mais ça n’arrivera probablement pas. Si le club le lui permet, il ira. Il faut juste espérer qu’il revienne en bonne santé, râler ne sert à rien.

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