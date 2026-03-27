Ce vendredi, Nicolas Tagliafico dispute un amical avec l'Argentine contre la Mauritanie (00h15). Mathys De Carvalho, appelé avec les U20 du Portugal, affrontera la Suisse (18h).

L’objectif sera de retrouver du plaisir. Nicolás Tagliafico n’a pas laissé une belle carte de visite à Décines avant de rejoindre sa sélection. Exclu à deux reprises en seulement quatre jours, le latéral gauche lyonnais n’a pas su canaliser son agressivité. Récoltés en fin de match, ces deux cartons rouges traduisent aussi un manque de lucidité, sans doute lié aux semaines intenses traversées récemment par l’OL.

Cette trêve pourrait lui permettre de se remettre les idées au clair. Face à la Mauritanie ce vendredi soir (00h15), l’ancien joueur de l’Ajax pourrait connaître sa 75e sélection avec l’équipe première. Avec l’Albiceleste, le joueur de 33 ans cherchera avant tout à conserver du rythme, lui qui manquera les trois premiers matchs du sprint final avec l’OL suite à son exclusion face à l'ASM (1-2).

Du temps de jeu à aller chercher pour De Carvalho

L’objectif sera bien différent pour son coéquipier Mathys De Carvalho avec les U20 du Portugal. Depuis le 29 janvier dernier et la réception du PAOK en Ligue Europa (4-2), le joueur né en 2004 n’a plus porté le maillot lyonnais. En manque de temps de jeu depuis (seulement 180 minutes disputées avec la réserve), le milieu espère retrouver des sensations. Opposée à la Suisse, sa sélection tentera de prolonger son invincibilité dans cette Ligue Élite, entamée le 4 septembre dernier (5 victoires, 1 nul).