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Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
Malick Fofana buteur lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL : Malick Fofana sera-t-il là face à Auxerre ?

  • par Tristan Le Pezennec

    • Malick Fofana voit peut-être enfin le bout du tunnel. L’ailier belge pourrait faire son retour ce samedi face à l’AJ Auxerre (15h). Pavel Šulc et Corentin Tolisso, eux, continuent de s’entraîner à part.

    Après les faux espoirs, les supporters lyonnais peuvent souffler un coup. L’ailier de l’OL Malick Fofana serait proche du retour. Selon les informations du Progrès, le footballeur de 21 ans a participé à l’entraînement collectif de mardi, ce qui serait de bon augure en vue du match de samedi face à Auxerre (15 heures).

    Gravement blessé à la cheville droite en octobre dernier sur un tacle dangereux du Strasbourgeois Ismaël Doukouré, l’international belge avait subi une intervention chirurgicale. Une entorse qui avait éloigné le feu follet des terrains pendant près de cinq mois, son retour à la compétition ayant longtemps été repoussé. Il avait rejoué, en mars, d’abord lors du huitième de finale retour face au Celta Vigo (0-2), puis face à l’AS Monaco (1-2).

    Plusieurs interrogations physiques à lever dans l'effectif

    Mais ces quelques minutes n’avaient rassuré personne, ni lui, ni le staff, ni les supporters. Gêné, Malick Fofana a subi une deuxième opération consistant à lui enlever le matériel chirurgical mis en place lors de la première. En individuel la semaine passée, il pourrait être présent ce week-end, même si Paulo Fonseca en dira davantage vendredi lors de la conférence de presse.

    Les questions de santé tourneront aussi autour de trois autres joueurs : Corentin Tolisso, Pavel Šulc et Ernest Nuamah. Les deux premiers, toujours d'après nos confrères, ont suivi la séance en marge du groupe.

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