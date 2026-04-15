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Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
Paulo Fonseca lors d’OL – Celta (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Quelle approche tactique pour l’OL face au PSG ?

  • par Tristan Le Pezennec
  • 4 Commentaires

    • L’OL se déplace au Parc des Princes dimanche (20h45) pour affronter le Paris Saint-Germain. Comment aborder ce match, et avec quels joueurs ? Les deux consultants de TKYDG, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, se prononcent.

    Après le cruel scénario de l'aller et cette défaite 3-2 concédée sur un ultime corner parisien, l’OL s’apprête de nouveau à se frotter aux champions d’Europe en titre. La tête de Joao Neves dans les arrêts de jeu n’avait pas permis à Paulo Fonseca et son équipe de valider comptablement leur solide prestation. Ils pourront tout de même s’appuyer sur celle-ci pour préparer la rencontre de dimanche.

    L'OL est-il en mesure de faire un résultat ?

    Sur le plateau de l’émission Tant qu'il y aura des Gones lundi 13 avril, c’est davantage le pessimisme qui régnait. "L’Olympique lyonnais ne dépendra que du PSG, constatait le milieu de terrain formé à Tola-Vologe, Enzo Reale. Je pense qu’il n’a pas les armes, ni physiques, ni tactiques".

    "J’aimerais qu’il y aille avec des valeurs, qu’il soit ambitieux et courageux. Mais là, il s’attaque à une montagne, ajoutait l’ex-gardien Nicolas Puydebois, un brin défaitiste. Si Paulo Fonseca veut faire des ressorties de balle, comme ils ont essayé de faire face à Lorient (2-0), avec le pressing du Paris Saint-Germain, tu te diriges vers une réelle déconvenue. Ils vont récupérer le ballon dans tes six mètres. Avec leur débauche d’énergie et leur volume, ça va être compliqué."

    Fidèle au footballeur qu’il était, Enzo Reale souhaite que les coéquipiers de Corentin Tolisso ne soient pas de simples spectateurs lors de ce choc au Parc des Princes. "Je partirais sur un 4-3-3 ambitieux, en essayant de ne pas défendre tout le match, en allant les chercher très haut, quitte à prendre des risques. Si tu défends trop bas, tu ne remonteras jamais la balle."

    L'importance de la bataille du milieu de terrain

    L’une des clés de la partie se situera au milieu de terrain, énorme point fort de la formation des hommes de Luis Enrique. "Il faut changer beaucoup de choses dans l'entrejeu par rapport à l'affiche face aux Merlus. Si on est en infériorité numérique, on prendra l’eau", prévenait Nicolas Puydebois. Une référence à la prestation anonyme de Ainsley Maitland-Niles contre les Lorientais ainsi qu’à Tyler Morton, qui semble emprunté depuis quelques semaines.

    "Mais il faudra des joueurs avec du rythme, c’est obligatoire face à Paris, nuançait Enzo Reale. Il va falloir des gars avec un gros volume de jeu. Corentin Tolisso et Orel Mangala doivent démarrer. Ruben Kluivert peut revenir aussi.

    Endrick réaxé ?

    Et Endrick comme avant-centre ? C’est en tout cas une possibilité que nos deux consultants envisagent, surtout si Pavel Sulc est forfait. "Ce sera mieux que Roman Yaremchuk je pense, estimait Enzo Reale. C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir compter sur Malick Fofana et Ernest Nuamah, des profils rapides qui pourraient animer les côtés et ainsi laisser la pointe au Brésilien. Sur le côté, il nous apporte cette profondeur, je doute qu’il fasse les mêmes courses en tant que numéro 9".

    Paulo Fonseca pourrait alors être tenté de décaler Ainsley Maitland-Niles à droite (comme à l'aller), afin de laisser Endrick animer l’axe de l’attaque lyonnaise tout en bloquant davantage le côté gauche parisien. "Ce serait une judicieuse idée, réfléchissait Nicolas Puydebois. Il faudra aussi faire attention dans la gestion des cartons, de la fatigue, car les quatre dernières journées seront les plus importantes."

    On rappelle qu'Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles seront suspendus contre Rennes (03/05) en cas de carton jaune face au PSG.

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    4 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mer 15 Avr 26 à 12 h 49

      perso je décalerais un certain nombre de joueurs sur le banc de touche , à commencer par AMN , piètre défenseur et inexistant au milieu ; Tessmann aussi évidemment , qui n'a pas le niveau , sa lenteur et maladresse sont rédibitoires.
      Yaremchuk , un plot devant , et transparent contre lorient 95% du match , n'aide pas non plus ; je mettrai bien évidemment Endrick à sa place en électron libre axial , comme Dembélé au qsg.

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 15 Avr 26 à 13 h 16

      A la santé des bloggers du site et un special big up à nous les anciens pour venir encore poster, ainsi qu'à Razik et les salariés du site.

      20 ANS DÉJÀ 😅🎉🍻

      Le premier article a été publié le 23 Mars 2006
      C'est Arnaud qui avait ouvert le blog.

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      1. Juni38
        Juni38 - mer 15 Avr 26 à 13 h 29

        hola , comment te souviens tu de tout ça !
        En ce temps la , les bleus perdaient en finale de CM avec le coup de boule légendaire de zizou !
        Domenech demandait la main d'Estelle a l'issue du match !

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      2. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - mer 15 Avr 26 à 13 h 49

        Salut et merci JUNI pour cette info .👍

        Je vous admire, vous les plus anciens, d'avoir pu tenir le coup, et rester fidèles au site.
        Pour ma part, peu de temps après mon arrivée ici, j'ai passé pas mal de temps à aller consulter les archives, par curiosité, et pour me rassurer sur celui-ci. ( Par rapport à d'autres, comme PROUT01)
        On pouvait remonter en effet, jusqu'à certains articles de 2006, mais les coms n'étaient plus accessibles.
        J'ai néanmoins pu noter certains pseudos qui sont encore là, même s'ils les ont parfois un peu modifiés.

        Je continue d'ailleurs d'aller voir les archives, et c'est tellement réjouissant de lire certains coms q.q. années plus tard.
        Le " top" d'entre eux, l'arrivée annoncée du cow-boy, son arrivée officielle, puis les semaines qui ont suivies .....
        Édifiant ! 😜😀🙃
        Ainsi va la vie.....

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