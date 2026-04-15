Quelle approche tactique pour l’OL face au PSG ?

L’OL se déplace au Parc des Princes dimanche (20h45) pour affronter le Paris Saint-Germain. Comment aborder ce match, et avec quels joueurs ? Les deux consultants de TKYDG, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, se prononcent.

Après le cruel scénario de l'aller et cette défaite 3-2 concédée sur un ultime corner parisien, l’OL s’apprête de nouveau à se frotter aux champions d’Europe en titre. La tête de Joao Neves dans les arrêts de jeu n’avait pas permis à Paulo Fonseca et son équipe de valider comptablement leur solide prestation. Ils pourront tout de même s’appuyer sur celle-ci pour préparer la rencontre de dimanche.

L'OL est-il en mesure de faire un résultat ?

Sur le plateau de l’émission Tant qu'il y aura des Gones lundi 13 avril, c’est davantage le pessimisme qui régnait. "L’Olympique lyonnais ne dépendra que du PSG, constatait le milieu de terrain formé à Tola-Vologe, Enzo Reale. Je pense qu’il n’a pas les armes, ni physiques, ni tactiques".

"J’aimerais qu’il y aille avec des valeurs, qu’il soit ambitieux et courageux. Mais là, il s’attaque à une montagne, ajoutait l’ex-gardien Nicolas Puydebois, un brin défaitiste. Si Paulo Fonseca veut faire des ressorties de balle, comme ils ont essayé de faire face à Lorient (2-0), avec le pressing du Paris Saint-Germain, tu te diriges vers une réelle déconvenue. Ils vont récupérer le ballon dans tes six mètres. Avec leur débauche d’énergie et leur volume, ça va être compliqué."

Fidèle au footballeur qu’il était, Enzo Reale souhaite que les coéquipiers de Corentin Tolisso ne soient pas de simples spectateurs lors de ce choc au Parc des Princes. "Je partirais sur un 4-3-3 ambitieux, en essayant de ne pas défendre tout le match, en allant les chercher très haut, quitte à prendre des risques. Si tu défends trop bas, tu ne remonteras jamais la balle."

L'importance de la bataille du milieu de terrain

L’une des clés de la partie se situera au milieu de terrain, énorme point fort de la formation des hommes de Luis Enrique. "Il faut changer beaucoup de choses dans l'entrejeu par rapport à l'affiche face aux Merlus. Si on est en infériorité numérique, on prendra l’eau", prévenait Nicolas Puydebois. Une référence à la prestation anonyme de Ainsley Maitland-Niles contre les Lorientais ainsi qu’à Tyler Morton, qui semble emprunté depuis quelques semaines.

"Mais il faudra des joueurs avec du rythme, c’est obligatoire face à Paris, nuançait Enzo Reale. Il va falloir des gars avec un gros volume de jeu. Corentin Tolisso et Orel Mangala doivent démarrer. Ruben Kluivert peut revenir aussi.

Endrick réaxé ?

Et Endrick comme avant-centre ? C’est en tout cas une possibilité que nos deux consultants envisagent, surtout si Pavel Sulc est forfait. "Ce sera mieux que Roman Yaremchuk je pense, estimait Enzo Reale. C’est vraiment dommage de ne pas pouvoir compter sur Malick Fofana et Ernest Nuamah, des profils rapides qui pourraient animer les côtés et ainsi laisser la pointe au Brésilien. Sur le côté, il nous apporte cette profondeur, je doute qu’il fasse les mêmes courses en tant que numéro 9".

Paulo Fonseca pourrait alors être tenté de décaler Ainsley Maitland-Niles à droite (comme à l'aller), afin de laisser Endrick animer l’axe de l’attaque lyonnaise tout en bloquant davantage le côté gauche parisien. "Ce serait une judicieuse idée, réfléchissait Nicolas Puydebois. Il faudra aussi faire attention dans la gestion des cartons, de la fatigue, car les quatre dernières journées seront les plus importantes."

On rappelle qu'Afonso Moreira et Ainsley Maitland-Niles seront suspendus contre Rennes (03/05) en cas de carton jaune face au PSG.