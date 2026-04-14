Il n'avait plus joué depuis le 22 février. Dimanche contre Lorient, Ruben Kluivert a fait son retour à la compétition un mois et demi après sa dernière apparition.

Il viendra apporter un peu de profondeur en défense. Surtout que ses dernières prestations, avant qu'il ne rechute, étaient assez bonnes. Dimanche face à Lorient (2-0), Ruben Kluivert a renoué avec la compétition pour une dizaine de minutes (temps additionnel compris). Il a remplacé Roman Yaremchuk, évoluant comme axial gauche dans une charnière à cinq.

Un retour en douceur, même si les Lorientais ont poussé dans les derniers instants afin de revenir à la marque. Le Néerlandais a ainsi retrouvé les terrains à l'entame du sprint final. Il offrira une option supplémentaire à Paulo Fonseca dans la ligne arrière, puisqu'il peut évoluer à droite, dans l'axe, voire même à gauche. On se souvient de son action décisive contre LOSC avec ce débordement dans le couloir pour servir Noah Nartey (1-0).

3 matchs depuis février

Maintenant, reste à savoir si le footballeur de 24 ans pourra enchaîner sans se blesser. Car depuis février, il a disputé seulement trois rencontres. Après le déplacement à Lille (01/02), il est passé par l'infirmerie durant deux affiches. Puis, il a de nouveau souffert à l'ischio après le voyage à Strasbourg (3-1 le 22 février). Il a passé un mois et demi sur le flanc suite à ce pépin musculaire.

Dans ce laps de temps, les Lyonnais ont perdu trois parties, en plus des cinq matchs nuls. Autrement dit, ils n'ont pas gagné en son absence. Serait-il le talisman de l'équipe ? Il a en tout cas pris part à 10 des 13 victoires consécutives des Rhodaniens, avant de disparaître au début de la mauvaise série. Un hasard ?