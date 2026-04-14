L’histoire contrariée de Dominik Greif avec la sélection slovaque

Brillant avec l’OL, Dominik Greif n’est pourtant plus sélectionné avec la Slovaquie depuis le mois d’octobre. Il n’a d’ailleurs pas hésité à y faire allusion en zone mixte après la victoire contre Lorient (2-0).

Le conflit entre la fédération slovaque et son meilleur gardien semble bien entamé, et la rancœur partagée. Décisif depuis son arrivée entre Rhône et Saône, Dominik Greif n’a plus été appelé depuis le mois d’octobre 2025. Un rassemblement qu’il avait décidé de ne pas honorer. Dans un communiqué cinglant, la sélection avait reproché à l’ancien footballeur de Majorque de n’avoir accepté aucune des solutions proposées pour se rendre au rassemblement.

Le Lyonnais s’était alors défendu, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, de ne pas vouloir représenter son pays. Refusant de passer pour le méchant de l’histoire, il avait évoqué un "changement absurde" dans l’organisation du voyage. Le portier d’1m97 avait aussi dénoncé la "communication agressive" à son égard. Il a aussi fait part de son étonnement concernant la situation.

Une situation plus que regrettable

Après sa splendide performance de dimanche soir face à Lorient (2-0), une de plus cette saison, Dominik Greif s'est arrêté en zone mixte. Interrogé par un journaliste sur Corentin Tolisso et son absence répétée avec la France, il s’est contenté de répondre : "Comprenez-vous que je ne sois pas retenu avec la Slovaquie ? Je ne sais pas, parfois nous ne pouvons pas contrôler les décisions." Du dépit et des regrets, peut-être, car ses compatriotes ont échoué à se qualifier pour la Coupe du monde. Ils ont perdu en demi-finales des barrages de la zone Europe par le Kosovo, en encaissant quatre buts à domicile (3-4).

Longtemps dans l’ombre de Martin Dubravka, membre emblématique de la sélection et de Newcastle, également passé par Manchester United, Dominik Greif aurait dû être son successeur. Appelé pour la première fois en 2019, il n’a finalement porté qu’à cinq reprises le maillot slovaque. À presque trente ans, son histoire avec son équipe nationale n’est peut-être pas encore finie (il était réserviste en novembre). Ce qui est sûr, c’est que le Mondial se fera sans lui, et sans son pays aussi.