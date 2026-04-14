Actualités
Afonso Moreira (OL) contre Lorient (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lorient (2-0) : la faute sur Afonso Moreira confirmée

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Sans surprise, la direction de l'arbitrage de la FFF a confirmé la décision initiale de Benoît Bastien. Il y avait bien faute sur Afonso Moreira et donc pas penalty pour Lorient dimanche.

    En revoyant les images de l'action, on se demandait bien pourquoi la Var a appelé Benoît Bastien. Lors d'OL - Lorient dimanche (2-0), cette situation a au moins eu le mérite de rentrer dans l'histoire de la Ligue 1. Pour la première fois, un arbitre a communiqué sa décision de manière audible à l'ensemble du stade et des téléspectateurs. Si tous les supporters présents à Décines n'ont pas pu entendre le verdict, celui-ci ne faisait aucun doute.

    En effet, à la 65e minute, Panos Katséris a clairement poussé des deux mains Afonso Moreira dans la surface lyonnaise. L'ailier a ensuite fait trébucher Bamba Dieng dans sa chute. La décision semblait tout à fait logique et facile à prendre, mais cela a permis au dispositif de sonorisation d'être testé.

    Ce cas faisait consensus, contrairement à d'autres

    Ce mardi, la direction technique de l'arbitrage est revenue sur ce fait de jeu. Sans apporter un éclairage différent. Il y avait bel et bien faute du Lorientais au préalable. Il fallait donc accorder un coup franc en faveur du Portugais et de ses coéquipiers, ce qu'a fait Benoît Bastien. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence de reparler de ce cas qui a fait consensus, et pas du tirage de maillot sur Endrick contre Monaco (1-2), par exemple.

    Le débrief de la direction de l'arbitrage :

    "Les images montrent clairement que l’attaquant lorientais n°77 bouscule des deux mains le défenseur lyonnais, ce qui provoque la chute de ce dernier. Déséquilibré, le défenseur ne peut ensuite éviter le contact avec l’attaquant, qu'il fait trébucher. Dans ces conditions, le potentiel penalty n’est pas attendu et la faute initiale de l’attaquant doit être sanctionnée par un coup franc direct en faveur de la défense. L’annonce publique de l’arbitre a enfin permis de clarifier rapidement la décision et son fondement."

    à lire également
    Les supporters de l'OL
    Les supporters de l'OL interdits de déplacement pour le choc face au PSG
    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 14 Avr 26 à 15 h 15

      Je ne me rends peut-être pas bien compte mais j'ai l'impression que la poussette est assez légère. Mais bon ça suffit surement pour Moreira perde ses appuis. Je suis peut-être biaisé par le fait qu'il tombe souvent.

      Dans le cas ou un défenseur pousse un attaquant de la sorte dans la surface, y aurait-il eu pénalty ?

      Signaler
    2. RBV
      RBV - mar 14 Avr 26 à 15 h 53

      On attends encore et toujours les images et surtout le son de la VAR lors de Lyon-Monaco...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Kadidiatou Diani lors du match des Bleues contre l'Angleterre
    OL Lyonnes : le gros programme des internationales ce mardi 16:00
    Les supporters de l'OL
    Les supporters de l'OL interdits de déplacement pour le choc face au PSG 16:00
    OL - Lorient (2-0) : la faute sur Afonso Moreira confirmée 15:10
    Dominik Greif lors d'OL - Celta
    L’histoire contrariée de Dominik Greif avec la sélection slovaque 14:20
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL : Ruben Kluivert de retour, un mois et demi après 13:30
    Mahamadou Diawara lors d'OL - Lorient
    Mercato : Mahamadou Diawara bientôt de retour ? L'OL aurait fixé son prix 12:40
    Rémi Himbert face à Timothy Weah lors d'OM - OL
    Ligue 1 : le programme des concurrents de l'OL pour l'Europe 11:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    France U19 : pas de victoire pour Maïssa Fathallah (OL Lyonnes), l'Euro s'éloigne 11:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    Ça bouge chez Eagle Football Group, l'OL est en vente 10:10
    Adam Karabec lors de Rennes - OL
    L1 : quel calendrier pour l’OL sur la fin de saison ? 09:25
    Un OL soulagé, mais pas beaucoup plus avancé 08:40
    Alice Sombath contre Dijon
    Première Ligue : Agathe Kocher arbitre d’OL Lyonnes - Dijon 08:00
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    Jérôme Brisard sera aux commandes de PSG - OL 07:30
    La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
    L'OL se relance face à Lorient... Piqué à vif, Endrick réagit ! 13/04/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    OL Académie : malgré les absences, les U19 féminines recollent à la tête 13/04/26
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    L’OL, meilleur élève du top 5 européen sur les clean sheets 13/04/26
    Les supporters lyonnais ont rendu un vibrant hommage à Paul Bocuse lors du choc OL-OM
    Un mâchon et la gastronomie lyonnaise à l'honneur avant OL - Auxerre 13/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut