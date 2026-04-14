OL - Lorient (2-0) : la faute sur Afonso Moreira confirmée

Sans surprise, la direction de l'arbitrage de la FFF a confirmé la décision initiale de Benoît Bastien. Il y avait bien faute sur Afonso Moreira et donc pas penalty pour Lorient dimanche.

En revoyant les images de l'action, on se demandait bien pourquoi la Var a appelé Benoît Bastien. Lors d'OL - Lorient dimanche (2-0), cette situation a au moins eu le mérite de rentrer dans l'histoire de la Ligue 1. Pour la première fois, un arbitre a communiqué sa décision de manière audible à l'ensemble du stade et des téléspectateurs. Si tous les supporters présents à Décines n'ont pas pu entendre le verdict, celui-ci ne faisait aucun doute.

En effet, à la 65e minute, Panos Katséris a clairement poussé des deux mains Afonso Moreira dans la surface lyonnaise. L'ailier a ensuite fait trébucher Bamba Dieng dans sa chute. La décision semblait tout à fait logique et facile à prendre, mais cela a permis au dispositif de sonorisation d'être testé.

Ce cas faisait consensus, contrairement à d'autres

Ce mardi, la direction technique de l'arbitrage est revenue sur ce fait de jeu. Sans apporter un éclairage différent. Il y avait bel et bien faute du Lorientais au préalable. Il fallait donc accorder un coup franc en faveur du Portugais et de ses coéquipiers, ce qu'a fait Benoît Bastien. On peut toutefois s'interroger sur la pertinence de reparler de ce cas qui a fait consensus, et pas du tirage de maillot sur Endrick contre Monaco (1-2), par exemple.

Le débrief de la direction de l'arbitrage :

"Les images montrent clairement que l’attaquant lorientais n°77 bouscule des deux mains le défenseur lyonnais, ce qui provoque la chute de ce dernier. Déséquilibré, le défenseur ne peut ensuite éviter le contact avec l’attaquant, qu'il fait trébucher. Dans ces conditions, le potentiel penalty n’est pas attendu et la faute initiale de l’attaquant doit être sanctionnée par un coup franc direct en faveur de la défense. L’annonce publique de l’arbitre a enfin permis de clarifier rapidement la décision et son fondement."